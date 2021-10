Bente Skeibrok, lokalforeningsleder i Lyngdal Røde Kors. Les hele

– Gleden er vanskelig å beskrive

Lyngdal Røde Kors opplever rørende scener når de inviterer til bryggedans, bingokvelder og bowling. Uten støtte fra Sparebanken Sør hadde gledesøyeblikkene vært færre.

– Pengegavene fra banken betyr at vi kan tilby hyggelige arrangementer for medlemmene våre mye oftere. Det setter de stor pris på, sier Bente Skeibrok.

Hun er lokalforeningsleder i Lyngdal Røde Kors, som i flere år har mottatt små og større pengegaver fra Sparebanken Sør i Lyngdal. Foreningen eksempelvis mottatt støtte til bingokvelder og bowlingkvelder. De har også arrangert bryggedans der funksjonshemmede mellom 15 og 65 år har kost seg med dans, mat og trekkspill.

– Stemningen på slike kvelder er vanskelig å beskrive. Gleden er så stor, om det så bare handler om å vinne en liten premie på bingoen, sier Skeibrok.

En raus støttespiller

Da Lyngdal Røde Kors skulle få nytt klubbhus for noen år siden, fikk de gode avtaler på lån fra Sparebanken Sør i Lyngdal samt en gavesum som ble brukt til inventar og nytt teknisk utstyr.

– Banken har vært veldig raus med oss. Vi er veldig takknemlige for å ha en så god støttespiller, sier Skeibrok.

Sparebanken Sør er også hovedsponsor til Lyngdal Dyrskue, der Lyngdal Røde Kors er blant arrangørene.

– Takket være banken kan vi holde arrangementet i gang. Banken er alltid fysisk til stede på arrangementet med egen stand og minibank, og det er noe folk setter stor pris på.

Skeibrok anbefaler varmt andre å søke gavestøtte hos Sparebanken Sør.

– Lokalbanken vår er veldig gode til å støtte lokale initiativ og det bidrar svært positivt til nærmiljøet, sier hun.

Her kan du søke om pengestøtte



Vil gi tilbake til samfunnet

– Det er fantastisk å få slike tilbakemeldinger. Å bidra til noe positivt for lokalbefolkningen er jo nettopp det som er intensjonen med disse gavene, sier Ivar Lindal, regionbanksjef i Sparebanken Sør i Lyngdal.

Sparebanken Sør er landsdelens største bank, og har gitt gaver til lag, foreninger, idrett og kultur i snart 200 år. Det håper de å fortsette med i minst to hundre nye år.

– Vi ønsker å være en samfunnsbygger der vi fører tilbake deler av verdiene vi skaper til lokalsamfunnet, sier Lindal.



Banken gir både små og større pengegaver som skal komme lokalbefolkningen til gode.

– Alle kan søke, og mange gjør det, sier regionbanksjefen.

Noen av de store pengegavene har gått til bygging av en scene i sentrum i forbindelse med opprustning av gågaten, og til en kunstisbane i sentrum. Banken støtter også et mangfold med lag og foreninger, som for eksempel Austad historielag som arrangerte revy, og Lyngdal sykkelklubb som arrangerte et sykkelløp for barn og unge.

– Mange foreninger har stramme klubbkasser og begrensede midler, men enorm dugnadsinnsats. Det er en glede å kunne bidra til gode initiativ gjennom å gi gavemidler, sier Lindal.