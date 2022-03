UROLIGE TIDER: Krigen i Ukraina har ført til stor usikkerhet i markedet. Formues rådgivere på Sørlandet anbefaler en langsiktig plan og en bred portefølje. Det gjør at man står stødigere når kriser inntreffer, Halvor Helland, Harald Haugedal og Lars Ole Brunvatne. Les hele

Urolige tider? Her er tre gode råd for hvordan du bevarer verdiene dine

Det er urolige tider i finansmarkedet. Harald Haugedal, daglig leder for Formues kontor på Sørlandet deler sine tre beste råd rundt hvordan man bevarer og utvikler verdier i perioder med usikkerhet.

– Det har vært god avkastning i finansmarkedet i mange år. Nå må vi være forberedt på større svingninger, sier Harald Haugedal, som leder Formues kontor på Sørlandet. Med over 20 års fartstid som rådgiver for formuende privatpersoner og familier i regionen, har han god kunnskap om hvordan man bevarer og utvikler verdier i et langsiktig perspektiv.

INVESTERER BREDT: Formues rådgivere Lars Ole Brunvatne og Halvor Haugedal mener et godt råd er å spre investeringene i mange ulike fond innenfor renter, aksjer og alternative investeringer. Da blir man mindre påvirket av enkelthendelser.

– Mange av våre kunder er entreprenører som ønsker å bruke tiden på å skape noe nytt eller utvikle virksomheten de eier. De vil ha hjelp til å utarbeide en solid investeringsstrategi som gjør at de kan stå støtt når det blir uro i finansmarkedet.

Harald Haugedal, daglig leder for Formues kontor på Sørlandet

TRE GODE TIPS

Ingen investeringsportefølje vil være upåvirket når det kommer et stort børsfall. Men det er noen grep som kan bidra til at man beholder roen når finansmarkedet blir nervøst. Nedenfor finner du Haugedals tre beste råd:

1. Legg en langsiktig plan

Som bedriftseier har man ofte lagt en god og langsiktig plan for selskapet. Man bør tenke likt rundt formuen. Planen bør inneholde hvilke mål du har med verdiene og ta høyde for hvilken risiko du tåler å ta. Typiske mål kan være å sikre et godt generasjonsskifte, skape noe nytt, kjøpe en fritidseiendom eller frigjøre tid til å gjøre noe du har drømt om. Når dette er avklart, har du bedre oversikt over kapitalbehovet fremover. Da kan du bygge en skreddersydd investeringsportefølje tilpasset dine mål og forutsetninger.

2. Bygg en solid portefølje med mange ulike investeringer

Ikke legg alle eggene i samme kurv! Spre investeringene i flere ulike byggeklosser, som renter, aksjer og investeringer utenfor børs (eks. private equity og eiendom), samt innad i hver byggekloss. Vår erfaring er at private equity-fond, som Formues kunder får tilgang til, er en byggekloss som historisk har skapt god avkastning og bidratt til å dempe kortsiktige verdisvingninger.

Lavere kursfall betyr kortere vei tilbake til positiv avkastning når markedene snur – noe som gjerne skjer når man minst aner det.

HOLD DEG TIL PLANEN: Harald Haugedal, daglig leder for Formues kontor på Sørlandet råder kundene til å ikke la følelsene styre investeringsbeslutningene.

3. Hold deg til planen som er lagt

Når avkastningen har vært høy, kan man bli fristet til å kjøpe mer, mens når verdiene faller kan man bli fristet til å selge i affekt. Denne adferden gjør at svært mange kjøper og selger på feil tidspunkt. Det reduserer avkastningen. Hold deg til planen du har lagt og sørg for at porteføljen er i tråd med den. Det betyr at man bør kjøpe mer av de byggeklossene som har falt i verdi og selge dem som har gått best.

Skap resultater utover avkastning

Haugedal trekker frem at en formue handler om mye mer enn summen av de finansielle verdiene. I tillegg til å bygge en skreddersydd investeringsportefølje, er det viktig at formuen er riktig skattemessig organisert. Dokumenter som testament og fremtidsfullmakt skal også være på plass. Ta quizen nederst i denne saken for å sjekke om du har kontroll på alt som bør med i en god formuesplan.

– Vår jobb er å hjelpe kundene med å ta ut det potensialet som ligger i hver formue. Ved å legge en god plan med konkrete mål skapes det resultater utover avkastningen fra investeringsporteføljen, avslutter Haugedal.

Ledende i Norge

Formue er Norges ledende privateide, uavhengige forvaltnings- og rådgivningsselskap med 128 milliarder kroner under rådgivning og forvaltning. Selskapet har 17 kontorer i Norge og tre i Sverige.

Totalt hjelper 350 medarbeidere kundene med investeringsrådgivning, rådgivning rundt arv, skatt, pensjon, generasjonsskifter og kunst, samt regnskapsførsel.

Formue har seks år på rad blitt kåret til årets ledende Private Banking aktør i Norge av den uavhengige kundeundersøkelsen Prospera Sifo Kantar.

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med Harald Haugedal, daglig leder Formue Sørlandet på mobil (+47)411 03 484 eller e-post: harald.haugedal@formue.no