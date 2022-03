FULL KONTROLL: Med Proff-lease får du økt lønnsomhet og mer kontroll over fakturaene. Les hele

Slik får du full kontroll på leasingkostnadene

Med Proff-lease fra Autoplan kan du si farvel til administrasjonskaoset. I stedet får du alle kostnadene samlet på én faktura. Enkelt, oversiktlig og lønnsomt, sier salgssjef Kenneth Skjønhaug.

Annonsørinnhold produsert av Schibsted Partnerstudio

– Bilen er det viktigste verktøyet for mange bedrifter. Hele prosessen rundt må fungere optimalt for at de ansatte skal få gjort jobben sin trygt og effektivt.

Det sier Kenneth Skjønhaug. Han er salgssjef i Autoplan og har jobbet med bilhold, biladministrasjon og leasing for store bedrifter i en årrekke. Han ser en tydelig tendens i hvilke utfordringer som kundene oftest møter på.

– Har bedriften en stor bilpark blir det mange utgifter å forholde seg til. Vi ser derfor at mange ønsker seg forutsigbarhet rundt de månedlige utgiftene sine. Dette er en av hovedgrunnene til at kundene velger å ha firmabil hos oss.

OVERSIKT: Autoplan legger ut for løpende driftskostnader for hele bedriftens bilpark. Oversikt over kostnadene finner du ved å logge deg inn på nettsiden. Les hele

Alt på én faktura

Kunder med Proff-lease får nemlig alle fakturaer og månedsutgifter samlet på ett sted. Det vil si at alt fra leasingleien til drivstoff, bompasseringer og verkstedopphold samles på én faktura. Uansett hvor mange biler man har i bedriften.

– I stedet for at kunden skal bruke tid på administrasjon og føring av hundretalls fakturaer knyttet til bil hver eneste måned, så kan du rett og slett la oss gjøre jobben for deg. Vi legger ut for de løpende driftskostnadene for hele bilparken, og i tillegg har du tilgang til en komplett oversikt over alle kostnadene på Autoplan.no, forklarer Skjønhaug.

– Vi er ikke låst til hverken bilmerke eller bilforhandler, og leverer firmabiler fra alle bilforhandlere i Norge.

BEKYMRINGSFRITT: Med alt samlet på én faktura kan du bruke kreftene dine på andre ting. Les hele

Selskapets kunder kan i webportalen logge seg inn og få full oversikt i alt fra driftskostnader, miljøregnskap og bilbestillinger.

– Her ser du hele kostnadsbildet og kan ta ut en rekke rapporter og oversikter. Du kan for eksempel få rapporter på drivstofforbruk, miljørapporter og rapporter på skader og avvik. I webportalen har du også oversikt over utløpsdato på leasingavtalene og hvilke biler som er i bestilling. Hos oss har bedriften full kontroll døgnet rundt, forklarer Skjønhaug.

Mer økonomisk spillerom

Autoplan har mange års erfaring i administrasjon og leasing av kjøretøy. Selskapet har sett de fleste utfordringer som kundene møter, og laget et produkt som svarer godt. Salgssjef Skjønhaug mener Proff-lease har gitt bedrifter mer økonomisk spillerom.

GODE RÅD: Autoplans rådgivere lover god hjelp og tett oppfølging. Les hele

Proff-lease bidrar til å forbedre likviditeten i bedriften din, fordi du ikke kjøper og eier bilene selv. Bedriften slipper å binde opp kapital i bilparken. Dette er penger du i stedet kan investere i den daglige driften og i bedriftens kjernevirksomhet.