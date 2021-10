Medlemmene i klubben på vei ut for å dykke. Les hele

– Støtten har vært helt uvurderlig

Lillesand Snorkleklubb ble startet på bar bakke og med tom klubbkasse. Sparebanken Sør gav dem starthjelpen de trengte for å kunne tilby barn og unge flotte fridykkeropplevelser.

– Det har vært veldig gøy å få klubben på beina, og å oppleve hvor mange barn og unge som ønsker å snorkle og fridykke, sier Lise Walker.

Sammen med mannen Peter Walker startet hun Lillesand snorkleklubb i 2016, på bar bakke og med tom klubbkasse.

– Vi ønsket å tilby barn og ungdom gode opplevelser, at de skulle få oppleve samhold og mestringsøvelse i fri natur, sier Walker.

For å komme ordentlig i gang trengte de imidlertid drahjelp.

– Økonomien er avgjørende for hva en får til som klubb, og vi var avhengige av støtte, sier Walker.

Da Sparebanken Sør kom på banen for tre år siden, fikk klubben en viktig støttespiller i ryggen.

– Uten denne støtten hadde vi ikke vært der vi er i dag, så dette har vært helt uvurderlig for oss. Vi er veldig takknemlige, sier Lise Walker.

Utvikling og mestring

Midlene fra Sparebanken Sør har blitt brukt til å investere i to flotte båter, en 31 fot Viksund og en 25 fot ribb. De har også investert i utstyr. Hvert medlem får sin egen bag med våtdrakt og fridykkerutstyr som de får låne gjennom hele året.

– Nå har vi solid utstyr som gir et godt utgangspunkt for flotte snorkle- og fridykkeopplevelser. Vi er så glade for å kunne tilby barn og unge dette, sier Lise Walker.

Klubben har nå rundt 100 medlemmer totalt, og de aktive barna og ungdommene er mellom 9 og 19 år.

– Vi opplever en økende interesse, og det er veldig stas, sier Walker.

Klubben drar regelmessig på fridykketurer i Lillesands skjærgård i de to båtene klubben nå eier.

I høst tok fire av de eldste medlemmene fridykkerkurs. De fikk tildelt sertifikat fra Norges Dykkerforbund på en overnattingstur klubben hadde på Saltholmen i høst.

– Det er veldig flott å se hvordan barna og ungdommene vokser på å få boltre seg i sjøen og oppleve utvikling og mestring, sier Walker.

Barna og ungdommene i klubben får lære mye om livet under vann.

– Inspirerende og givende

– Det er veldig gøy å høre hvordan Lillesand snorkleklubb har vokst. Klubben er drevet av ildsjeler og har et flott tilbud til barn og unge. Det vil vi gjerne støtte, sier Bjørg Jortveit, banksjef for Sparebanken Sør i Lillesand.

Sparebanken Sør er landsdelens største bank, og har gitt gaver til lag, foreninger, idrett og kultur i snart 200 år. Det håper de å fortsette med i minst to hundre nye år.

– Gavene vi gir er til foreninger og lag som driver på frivillig basis, og ikke for inntjeningens skyld, sier Jortveit.

Bjørg Jortveit, banksjef for Sparebanken Sør i Lillesand.

Barn og unge er en prioritert gruppe i gaveordningen.

– Vi ønsker å bidra til å skape aktivitet og gode rammer rundt barn og unge. Det er både inspirerende og givende å bidra til å gjøre en forskjell, sier Jortveit.

Alle kan søke Sparebanken Sør om midler, og banksjefen oppfordrer spesielt nye søkere til å søke.

– Vi vil gjerne at midlene skal nå bredt ut. Trenger din forening midler til et konkret prosjekt eller investering så tar vi gjerne imot din søknad, sier banksjefen.