Hva er det viktigste å tenke på når du skal selge bolig?

Å selge bolig kan være en krevende prosess, men det finnes grep du som selger kan ta for å gjøre hele opplevelsen litt lettere.

Annonsørinnhold produsert av Schibsted Partnerstudio

– Det viktigste er å ha en megler som du har en god magefølelse på, at du føler megleren kan gjøre en god jobb for deg, sier eiendomsmegler og daglig leder i PrivatMegleren Galleri, Erlend Haglund.

For Erlend Haglund er en god megler genuint interessert i å lytte til folk, men samtidig offensiv. Han forteller videre at det er viktig å være nøyaktig i arbeidet som eiendomsmegler, for det er mye å tenke på når man skal selge bolig.

– Jeg tror det er veldig mange tilfeldigheter i boligmarkedet som styrer hvordan sluttresultatet blir, men det er der en god megler kanskje utgjør en stor forskjell hvis de har en konkret plan for hvert enkelt objekt.

Erlend mener at selger som oftest er godt tjent med å starte salgsprosessen så tidlig som mulig. Han sammenligner prosessen med en eksamen, hvor grundig forberedelse har mye å si for sluttresultatet.

– Hvis du forbereder deg godt, så blir resultatet bra. Begynner du en uke før, rydder og støvsuger litt, og får tatt noen bilder så kunne resultatet blitt mye bedre.