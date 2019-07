– Er du over 18 år bør du få en timelønn på minimum 134,09 kroner. Hvis du er under 18 år er lønnen 10 til 30 prosent lavere noen steder, mens andre steder er den lik som for dem som er over 18 år, sier rådgiver Goran Scekic i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) til NTB.

En oversikt YS har satt sammen, viser timelønnssatsene for de typiske sommerjobbene ut ifra tariffavtalene.

Timelønnen for de under 18 år er lavest for de mellom 16 til 17 år som jobber som hotellresepsjonist, kelner eller for dem som jobber på gatekjøkken. Der ligger snittet på 110,33 kroner i timen.

Varierende lønn

Til sammenligning tjener grossistmedarbeidere på lager i samme alder 159,09 kroner i timen.

Grossistmedarbeidere mellom 17 og 18 år tjener 181,82 kroner i timen, mens kelnere i alderen 17 til 18 får 119,83 kroner timen.

– Lønnsnivået varierer en del. Dette skyldes at det er ulike bransjer, sektorer og jobber. Noen jobber kan betegnes som typiske sesongjobber, som badeland og dyrepark, mens andre er litt mer karrierejobber hvor en kan bli lenger, sier Scekic.

Skriftlig avtale

Scekic understreker at det er nedfelt i arbeidsmiljøloven å inngå en skriftlig arbeidsavtale, uavhengig av hvor lenge jobben varer.

– Noen arbeidsgivere tror de ikke trenger å inngå arbeidsavtale ved kortere arbeidsforhold, eller ved deltidsarbeid. Dette er feil og strider mot norsk lov, sier han.

– Selv om det kan virke fristende å arbeide svart, bør du rett og slett unngåarbeidsgivere som foreslår dette. Arbeider du svart, står du helt uten rettigheter, advarer han.

Ikke for sent å søke

Til tross for at kalenderen viser juli, sier Scekic at det slettes ikke er for sent å skaffe seg en sommerjobb.

– Noen lar være å utlyse stillinger nettopp fordi de forventer at du selv tar kontakt. Det er viktig å huske at all arbeidserfaring kommer godt med. Ta kontakt med familie, venner og bekjente, råder Scekic.

Han mener det er lurt å ikke være kresen i valg av sommerjobb og peker på at ulike typer jobber kan by på kompetanse som kan bli nyttig senere i karrièren.

– Å kunne vise til forskjellige bransjer og jobber kan være viktig seinere og vil styrke CV-en din. Sommerjobben er også en kjempefin måte å prøve ut forskjellige yrker på og få en fot innenfor på arbeidsmarkedet og lære seg arbeidslivets spilleregler, sier Scekic.