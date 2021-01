Siste nytt om valget i USA

USAs visepresident Mike Pence ønsker ikke å ta i bruk det 25. grunnlovstillegget for å avsette president Donald Trump. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB

USAs visepresident Mike Pence vil ikke ta i bruk det 25. grunnlovstillegget og fjerne president Donald Trump fra embetet, opplyser kilder til to medier.

Business Insider og New York Times melder om opplysningene. Ifølge New York Times har Pence støtte fra flere regjeringsmedlemmer.

Grunnlovstillegget åpner for at visepresidenten og halve regjeringen kan varsle Kongressen om at presidenten er uegnet, som fører til at visepresidenten overtar makten.

Om presidenten har innsigelser, kan et flertall på to tredeler i et av Kongressens to kamre overstyre og sørge for at visepresidenten tar over likevel.

Mange har tatt til orde for at Trump-regjeringen må avsette Trump etter at demonstranter, som mange mener ble oppildnet av presidenten, onsdag stormet Kongressen.

Trumps presidentperiode utløper 20. januar.