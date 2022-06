Siste nytt om Oslo-skytingen

John Christian Elden sier at Arfan Bhatti (t.h.) og terrorsiktede Zaniar Matapour har vært naboer. Foto: Vidar Ruud / NTB

Flere medier har skrevet at terrorsiktede Zaniar Matapour og islamisten Arfan Bhatti har en relasjon. Deres forsvarer bekrefter at de to har vært naboer.

– Jeg har forstått av PST sin pressekonferanse at de mener min klient satt i samme bil som Bhatti en gang i april måned, og at de setter dette i sammenheng med en protest mot Sians koranbrenning. Jeg ser ikke bort fra det, da de tidligere er naboer. Min klient ble verken anmeldt eller arrestert under bilturen så langt jeg er orientert om, skriver John Christian Elden i en epost til TV 2.

Han er forsvarer for Zaniar Matapour som er siktet etter masseskytingen i Oslo natt til lørdag, og har tidligere vært forsvarer for den kjente islamisten Arfan Bhatti.

Flere medier, blant annet VG, skrev lørdag kveld at de to hadde vært i kontakt, og at de ble stoppet i en bil i nærheten av de islamfiendtlige organisasjonen Sians demonstrasjon på Stovner i Oslo.

TV 2 skriver at Arfan Bhatti har vært i utlandet siden begynnelsen av juni.