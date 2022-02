Ukraina-konflikten direkte

Utenriksminister Anniken Huitfeldt sier Russland begår et klart brudd på folkeretten og sier at Norge ikke skal holde igjen på fordømmelsen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Utenriksminister Anniken Huitfeldt mener Russland begår et klart brudd på folkeretten og sier at det kan bli et vendepunkt i europeisk historie.

– Dette kan bli et vendepunkt i Europas historie, sier Huitfeldt til NRK tirsdag morgen.

Huitfeldt skal tirsdag i møte med en rekke europeiske utenriksministre, og de skal i løpet av dagen vurdere om Russlands handlinger skal klassifiseres som en invasjon.

– Jeg vil komme tilbake med en mer konkret beskrivelse av situasjonen, men dette er et klart brudd på folkeretten, og vi skal ikke være tilbakeholdne med fordømmelsen, sier hun.

Mandag anerkjente Russland utbryterregionene i Øst-Ukraina som egne stater, og mandag kveld ga president Vladimir Putin militær ordre om å sende det Russland omtaler som fredsbevarende styrker inn i området.