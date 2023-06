Utenriksstudio

Den italienske kirurgen Paolo Macchiarini er dømt til tre års fengsel for grov mishandling. Saken dreier seg om tre pasienter som fikk operert inn syntetiske luftrør og døde etter store komplikasjoner. Foto: Caisa Rasmussen / TT / NTB

Kirurgen Paolo Macchiarini er i Sverige kjent skyldig i tre tilfeller av grov mishandling for å ha implantert syntetiske luftrør. Han får to og et halvt års fengsel.

Saken dreier seg om tre pasienter som i 2011 og 2012 fikk operert inn syntetiske luftrør etter at det ble funnet svulster eller skader på organene deres. Alle tre døde etter store komplikasjoner.

Dommen falt i Svea hovrätt i Stockholm onsdag. Domstolen konkluderte, til forskjell fra tingretten, med at det ikke var snakk om nødssituasjoner da inngrepene ble gjennomført på de to første pasientene. Den mener at pasientene kunne ha levd videre i «ikke ubetydelig tid» om ikke inngrepene fant sted.

I den første dommen, som falt i fjor, ble Macchiarini funnet skyldig i ett tilfelle av grov kroppsskade og ikke skyldig i tre tilfeller av grov mishandling. Dommen ble anket av både påtalemyndighet og forsvaret.