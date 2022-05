Dette skjer på 17. mai

«Bunadsfashion» er det aller nyeste i Embla bunader sine butikker i Stavanger. Plaggene inneholder mønster og brodering, som de fleste vil kjenne igjen fra bunaden.

– Folk går med klær og ikke like mye med bunaden. Det ligger så mye arbeid i plaggene, og jeg har et behov for at noen bruker det mest mulig. De er for fine til å bli hengende, sier Marianne Lambersøy, daglig leder i Embla bunader Stavanger.

