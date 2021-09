Swayze. Og snått

Feberdrømmer er bedre enn hverdager.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

- Burde ikke du gjøre deg klar til å gå på jobb? Grave deg ut av senga?

- Jeg er syk.

- Wøhøøhø. Det visste vi jo men..

- Aaaaatsjo! Seriøst. Sender du snåttapapiret?

- Okei? Sånn sjuk på ekte altså?

- Ja. Jeg føler meg… varm og kald på en gang. Og litt ubesluttsom. Og litt alt på en gang-aktig…

- Og så blank i øynene? Er det feber?

- Patrick Swayze er død.

- Men… døde ikke han for herrens mange år siden?

- Jo. I 2009. Men det var på denne dagen. Aaaatsjooo.

- Åååååoookei?

- Jeg våknet i feberdrøm i dag der jeg hadde hilst på ham. Da han var i «Dirty dancing» i den flotte danseblusen med utringning helt ned til.... aaatsjo. Han hadde liksom alt. En trippel trussel, er det ikke det de kaller det i junaiten? Han kunne være skuespiller på en god dag, han kunne danse som en gud, og han sang! «She’s like the wiiiiiiind.» og så var han dreven på keramikk, men det var i den andre filmen. Hva blir han da? En firpel trussel? Kvadruppel? Aaaatsj… Vettuka? Visste du at han gikk med korsett for å se tynnere ut? Hvem skulle trodd...-

- Skal du virkelig på jobb i dag?

- Ja. Jeg skal på kurs. Du vet: «nobody puts Baby in a corner», som Swayzien sa for over 30 år siden.

- Nåja. Kanskje du trenger å gå i hjørnet ditt. Du ser ikke god ut...

- Det var slemt sagt. Selv om jeg har papir i begge neseborene. Jeg trenger bare å se den filmen for for 214. gang, så blir alt bra.

- Du trenger å ta to Paracet og legge deg.

- Kan ikke. Jeg..

- Jada. Jeg vet. Du skal på kurs. Det utgår. Ingen vil sitte ved siden av deg med feber og denne snåtten. Og papir i nesen.

- Men jeg må…

- Ingenting. Bortsett fra å køye noen timer.

- Ok. Jeg antar det. Du skal se det drøset skriver seg selv. Aaaaatsjo.

(... pause...)

– Vettukaaaatsjo? Dersom jeg lukker øynene litt, ligner du akkurat på Swayze. Sweisen din altså. Finner du mer snåttapapir til meg? "Now I had the time of my life"... Aaatssssjj.