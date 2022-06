Det tar seg ikke ud med bobiler på Egenes

DRØSET: Det va von Winckelhumpen så kom inn på det her en dag så an va innom i døren, for det at an hadde vert nede ved Stokkenvannet, det lille, å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren.

Å da sa an det, atte nå må det ble slott på atte der komme follt av torister å sedde ifra seg sånne volgere bobiler på parkeringsplassen borte ved gravlonden. Du kan skjønne det, atte når der e follt av torister der, så forstyrre de både levendes å døde.

Je bler helt altererte bare av å tenke på det.

Alle våres døde ligge jo begrafte på den gravlonden, å én ting e der å si om det, å det e: Hvil i fred. Å det går jo ikke når der rave rondt allslags torister å lave bråg der borte. Å bare for å ha nevnt det: Der e tross alt britiske krigsgraver på gravlonden, å masse av de toristene så komme i sånne bobiler, de komme ifra Tyskland, har je hørt. Je bare nevne det, for je syns ikke atte det tar seg ud.

Å ikke bare det, men de så bor i sånne bobiler, de lave middag av hermetikk å drikke billig supermarked-øll så de har med seg ifra der så de komme ifra, har je hørt, å det e både je å von Winckelhumpen enige om, atte sånn kan vi ikke ha det her oppe på Egenes.

Det e gale nok atte der komme folk så høre hjemme i andre deler av byen å holde gravferdene sine her. De sedde ifra seg bilene sine overalt, å bare for å ha nevnt det, det e ikke alle de bilene så komme ifra andre deler av byen så e av en sånnen karakter atte de forskjønne gademiljøet akkorat.

Heldigvis, hadde je nesten sagt, så e det blitt så gale atte til å med de kommonistene så har tatt over byen våres, syns atte dette e en skandale, så nå må toristene gi opp å holde stillingen ved gravlonden, å pelle seg vekk. Det e bent frem akkesom en betingelsesløse kapitolasjon.

Nei, nå allså, nå kjenne je atte je begynne å få veldig, veldig høyt blodtrykk av dette her.

Je må bent frem sedde meg ned onder hengebjerken udi haven å ha meg en liden jinn.

