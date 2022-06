Oppsummeringa

DRØSET: Det var snart sommar og tid for oppsummering. Graah Støre grua seg.

Det var altså ein slags tradisjon å invitera ulveflokken til hagen i statsministerbustaden.

Det skulle eigentleg vera litt sånn hyggeleg. I den grad «hyggeleg» var eit ord ein kunne bruka når ein skulle tilbringa tid med (politiske) journalistar.

Men det var altså ein slags tradisjon å invitera ulveflokken til hagen i statsministerbustaden, gi dei litt jordbær, summera opp det politiske halvåret før det blei sommarferie.

– Trur du det går an å avlysa i år, sa Graah Støre, og såg i ein sjeldan augeblink både sårbar og litt redd ut i den uklanderlege dressen.

– Eg trur du må, sa Slagsmål Vedum, og la ein mjuk arbeidsneve på skuldra til kollegaen. Han klemde lett. Det oppstod ei rar stemning. Ei udefinerbar stille. Slagsmål slapp taket, begge såg ned og til kvar si side. Eit nesten lydlaust kremt kjempa seg opp frå Graahs strupe.

– Dei kallar oss for reverseringsregjeringa, sa han med sprokken stemme. Var det ei tåre Slagsmål såg i kollegaens auge?

– Det er då ingenting gale med å køyra i revers, prøvde Slagsmål.

– Herregud, du såg jo den siste gallupen i Dagsavisen. 19,7 prosent. Det er heilt krise, sa Graah.

Slagsmål blei oppriktig bekymra. Han hadde aldri høyrt Graah bruka eit så sterkt og udanna ord som «Herregud» før.

– Men Senterpartiet gjekk jo litt fram på den målinga, så til saman er det jo ikkje så ille for regjeringa, sa Slagsmål, og angra i same sekund. Han hadde meint å trøysta, men innsåg at det høyrdest meir ut som sjølvskryt. Sannsynlegvis kjendest det som salt i såret heller enn som lindrande salve.

– Kunne du ikkje snakka med desse folka nedi Søgne? Eller han der Gjelsvik? Det er jo galskap, dette nede i Kristiansand. Og i Viken. Og i domstolane. Og i alt det andre, sa Graah.

– Me kan jo ikkje begynna å reversera reverseringa. Då blir det berre rot, sa Slagsmål.

– Du sa jo akkurat at det ikkje var noko gale i å køyra i revers, sa Graah.

– Revers er eit fint gir. Men det finst ingenting som heiter dobbel revers. Då risikerer me jo å køyra framover.