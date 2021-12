100 prosent julestemning

Drøset: Fyldig, smalt, kunstig eller ei, gran eller furu. Valgets kvaler.

Hun bladde i katalogene. Alt hun ikke visste at hun trengte. Hun hadde sett det meste før. Kopier fra året før.

Så skvatt hun. Aldri. Aldri. Aldri hadde hun sett for seg at det fantes et marked for dette.

Hun hadde ikke noe mot falske juletre. Rettere sagt kunstige juletre. De hadde bare blitt finere og finere etter som årene gikk. Hun hadde kunstig juletre selv. Sykt praktisk når det skulle pyntes på loftet, og man slapp barnåler gjennom tre etasjer med trapper. Dessuten kunne hun med god samvittighet skylde på allergien. Og astmaen. Selv om hun elsket å hogge trær.

Men der, i katalogen, lyste det mot henne: Et halvt juletre. Et HALVT juletre. Ikke halv høyde. Ikke halv bredde eller fylde. Men et halvt tre. Som et eple skåret sirlig i to. Damian Hirst sin kunst-ku, delt i to, slik at man kunne se den fra både innsiden og utsiden i all sin prakt. Bortsett fra at her skulle man ikke se baksiden. Hun hadde ikke tenkt på at trær hadde en bakside. Sørside eller vestside, ja, i gammel Hakkespett-speidertradisjon. Men en flatside?

Men det fantes altså. Hun leste seg opp på brukeranmeldelsene. De var overraskende positive. 50 prosent tre, men 100 prosent julestemning, skrev en av dem. De som hadde det trangt, likte dette.

Hun klarte ikke helt å se for seg kosen i et tre man måtte skru fast til veggen for at det ikke skulle tippe ut i rommet, men så kom hun på at juletrær i barndomshjemmet ved diverse anledninger hadde måtte bindes fast til pipa. Men det var fordi det var så mektig. Så fullt.

Morgenen etter sto hun i gangen nede og kikket seg rundt. De hadde alltid drømt om å ha juletre i foajeen. Men de hadde ingen foajé, bare en gang. For trang til et tre, naturligvis. Men et halvt et ... kanskje? Tenk så lett å lagre under gjestesengen?