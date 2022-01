Nyttårstalen

Drøset: Januar 2022, altså. Ble ikke dette mest av alt et stort deja-vu?

Kjære alle sammen.

Vi har lagt bak oss et løye år, det tror jeg alle kan være enige om. Eller, løye og løye, det var vel ikke som om vi lo oss ihjel, men dere forstår hva jeg mener. Kanskje var det først og fremst et år for nederlag, slik det jo ofte pleier å være.

Vrien i år var at det var unntakstilstand, bortsett fra i de to ukene hvor vi feiret at vi var ferdige med unntakstilstand og oppførte oss som om det skulle vært februar 2020. Det var tider, det. Men uansett: Husker dere hvor deilig naive vi var i fjor på denne tiden? Vi trodde vi var noen få sprøytestikk fra å bli ferdige med driden. Optimismen fortsatte langt utover høsten. Vi som fikk våre etterlengtede vaksinedoser følte oss uovervinnelige, i hvert fall da vi fant ut hvordan vi fikk lastet opp korona-passene som vi fortsatt bare har fått vise fram i utlandet. Ah, utlandet. Tenk at det gikk an å komme seg dit. Vel, det kunne selvsagt ikke vare.

Plutselig fikk vi i stedet en januar som lignet påfallende mye på den forrige januaren. Som om januar ikke var ille nok i utgangspunktet. Vi hadde jo ikke trengt å satse på den versjonen som var ekstra kjip, liksom. Men sånn ble det visst likevel, takket være disse mutantene, et ord vi inntil nylig trodde var forbeholdt skrekkfilmer og Playstation-spill.

Ja, sånn har det altså blitt. Men vi må ikke glemme å tenke positivt i tider som dette. Nå går det mot lysere tider. Kanskje ikke så veldig mye lysere, men litt uti april skal det nok være mulig å få øye på et lite solgløtt igjen. Og hvis vi er heldige blir det kanskje en ørliten utepils i juni. Muligens bare i hagen, for er det noe pandemien har lært oss, så er det å ikke ta skjenking på offentlig sted for gitt. Men vi skal nok komme oss igjennom dette også, i hvert fall de av oss som er så heldige at vi ikke driver et skjenkested. Da gjenstår det bare å ønske alle hell og lykke i det nye året, som muligens blir akkurat som i fjor, men kanskje også bedre. Eller verre.