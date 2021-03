Vårmoro

Drøset: Du vet når du tror noe er sant, bare for det står i kalenderen? Bare gløm det.

Foto: Shutterstock

Akkurat ja. Du sitter der med hagemøbelkatalogen og speider etter noe nytt? Kanskje har du planer om å male ute litt? Bygge på? Sitte på terrassen med formiddagskaffe, avis og nyte solstrålene?

Hahaha. Så, bare fordi det var fint vær en dag, og du fikk ryddet litt i hagen og du ser at det spirer av snøklokker og krokus og du ser bilder av solskinn og du optimistisk tusler til hagesenteret og handler knoller og frø og sånne småblomster til å pynte på trappa, og så tror du at det blir sånn?

Moahahaha. Du vet det ikke kommer til å gå, santvel?

For når du sitter inne og ser ut gjennom vindusrutene som plutselig ser dobbelt så støvete ut, så tenker du, ja, jeg skal ikke ta vårvasken nå? Men så kommer du ut, og etter et halvt vindu er fingrene dine så valne at du ikke har følelse i dem, men etter en time inne foran peisen, banker det fortsatt i dem, og du angrer på at du gikk ut?

Eller på den fine morgenen når du sier til ungene at de kan la de fôrede støvlene stå hjemme og hive på joggesko og ta med hoppestrikk og leke ute i det fine vårværet på skolen, så snur det og det blir sludd, sol og kuling - på en gang? Med en spretten regnbue slengt på sånn helt på slutten, bare for å kødde med deg? Sånn at du tenker at "jaja, en siste krampetrekning av vinteren, men nå, nå er det slutt", og så står du der morgenen etter og skraper vinduene for is, og lurer på hvor hagestolene har blåst hen, for de sto jo fint på plass i går...

Jeg kan det nemlig. For jeg er mars. Vårmåned meg i .... Vet du ikke hvem jeg er oppkalt etter? Mars! Romernes krigsgud. Det var i mars krigsoperasjonene begynte.

Så bare hold deg inne du. This is war. Hvis ikke snakker jeg med april også, og så kan du bare glemme påsken. Hører du? Kan du ikke sangteksten til salig Prince? «Noen ganger snør det i april». Jeg bare sier det. Pell deg inn. Her bestemmer jeg.