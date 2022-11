Dette må inn i skolen

Drøset: Skolen bør selvsagt lære elevene å budsjettere, forhandle om bedre rente og alt det der. Men det er også en hel haug andre ting skolen burde ta ansvar for.

Skolen burde selvsagt undervist i langt flere emner enn i dag.

Ki9

Det er på høy tid at skolen begynner å lære elevene forskjellige ting de ikke kan. Her om dagen ble det for eksempel foreslått at personlig økonomi burde inngå i pensum. Nå er det vel på sett og vis implementert i flere fag allerede, men så lenge det fortsatt lages nye sesonger av Luksusfellen, kan vi vel ikke påstå at det har nådd inn hos alle ennå. Her har noen en stor jobb å gjøre, for å si det sånn. Den eneste løsningen på dette store samfunnsproblemet er selvsagt at skolen må på banen. Men vi burde ikke stoppe der. Her er en ufullstendig liste over andre ting skolen snart må ta på seg å lære den oppvoksende generasjon:

* Hvordan vaskemaskin, tørketrommel, oppvaskmaskin og støvsuger virker.

* Å støvsuge og vaske, inkludert under sofaen og i hjørnene.

* Å slutte å la skitne sokker ligge igjen i sofaen.

* Å huske å ta med seg husnøkler når de går ut.

* Å ta med seg nyttelast.

* Å ta telefonen når foreldrene ringer for å be dem komme hjem.

* Å finne et system for alle kjøttdeigrestene på 300 gram som blir igjen fordi det står 500 gram i oppskriften, men det er bare 400 gram i pakken.

* Å skrive oppskrifter som henger bedre sammen med standard-emballasjen for kjøttdeig.

* Å få beina ned fra setene på bussen.

* Å forstå når det er på tide å gå og legge seg.

* Å huske å sette ut bosspannene.

* Å lese av utetemperaturen og deretter ta på seg et antrekk som henger sammen med denne.

* Å kjempe for en utvidet heldagsskole sånn at det blir tid til å undervise i alle disse nye emnene.