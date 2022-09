Se hvor masse strøm je har råd til

DRØSET: Det va von Winckelhumpen så kom inn på det, her en kveld så an va innom i døren, efter at an hadde vert nede ved Stokkenvannet, det lille, å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren.

arild i.

Gå an, sa an. Nå ska de bent frem senke temperaturen i enkelte kirker helt ned til femten grader. Å da tenke je det, atte det må ver lov til å klappe i steden for å be, sånn atte det bler enklere å holde varmen.

Det e jo et uangribelig faktom atte den så gir seg hen til applaus holde varmen bedre, enn den så sidde i stille bønn, men je e nå ikke salig overbeviste om atte det vil ta seg spesielt godt ud, å bryde ud i trampeklapp mitt onder Fader vår.

Hjemme hos osser fyre vi alt det vi kan, å begynne nå å nærme osser en temperatur på tredve grader. Å da har vi blitt helt nødde til å sedde alle vinduene på vidt gab, for å holde temperaturen der. På den måden får vi vist alle så går forbi, atte vi har råd til å varme opp så masse så vi bare vil. Om kveldene går vi tur å pege å ler av husene til de fattige så må ha vinduene igjen for å spare på strømmen.

Akkorat det e ganske festlig.

Hjemme hos von Winckelhumpen sine har de allerede sadd på varmekablene i oppkjørselen, selv om der ikke e frost enda, bare for å bruge mest mulig strøm. Å så von Winckelhumpen sie det selv: Det e jo litt ekstra behagelig for Frederic å kjenne varmen i podene når an går i oppkjørselen. Litt loksos må jo han og få onne seg, selv om an e en hond.

Ikke sant vel?

Det syns je jammen.

Selv har vi fått polakkene våres til å installere noen ekstra isbid-maskiner, sånn atte vi aldri ska gå tomme for is til jinnen, å når je tenke på det, så tror je nesten det, atte je bent frem må ha en liden jinn å kjøle meg ned med, for nå e der veldig varmt her allså.

