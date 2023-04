Russen må drikke saktere og høre på rolig musikk!

Russen må bli rolige

Russen er som vanlig sprøere enn noen gang.

Kopier lenke

Kopier lenke

Drøset Drøset er et daglig skråblikk skrevet av utvalgte journalister i Aftenbladet.

At ingen har fått kontroll på russen ennå, er en gåte. Vi har politiet, militæret, avrusningsklinikkene og Jonas Gahr Støre. Ingen greier å stoppe dem.

Og de begynner tidligere og tidligere. I år ble de døpt før palmehelgen. Ikke bare er det altfor kaldt å bade i sjøen på den tiden, men det medførte også at mange av den tidligere så flotte ungdommen droppet skiturer på fjellet i påsken. For å rave rundt i en rød kjeledress og rope ulike ord for kjønnsorganer. Mange av ordene har vi ikke engang hørt om før.

For ikke lenge siden sto de rødmende i hver sin hvite konfirmasjonskjole. De brukte pengegavene til ny sykkel eller pc, og begynte på aller nederste trinn på veien mot voksenlivet, som antakelig vil starte en gang i 30-årene.

Men hvor er de på vei nå? Til neste bråkete fest. Og mange med lommene og posene fulle av all slags rusmidler, mange vi ikke engang har hørt om. I disse dager finner mange foreldre ut at den sykkelen ikke kostet 16.000 likevel, men 5500 på Finn.

Det er derfor russen har råd til å bråke så mye. De bruker komfpengene på øl. Og de sitter ikke der og smaker på forskjellige typer, sammenligner ipa og pils og diskuterer graden av humle. De kjøper den billigste ølen de kan få tak i og hiver nedpå så fort og så mye de greier. Så spyr de alt opp igjen, før de bøtter innpå på ny for å ta igjen det tapte.

I mange år har vi prøvd å få has på denne kulturen. Ingenting har nyttet. Vi har kastet dem ut av utestedene i byen. Vi har kastet dem ut fra badeplasser og parkeringsplasser. Da de kom seg ut av byen, ble kyrne og sauene redde, og bøndene fikk jaget dem vekk derfra også, heldigvis.

Hvor de ender opp i år, vet vi ennå ikke. Men en ting er sikkert; noen vil bli plaget av sjauen deres.

Derfor må festen ta slutt. Det eneste som vil få russen inn på rett spor, er å forby den voldsomme festingen.

Hvis vi nekter russen å feste, vil vi få se en helt annen utgave av ungdommen vår.

De vil oppdage at det finnes andre verdier i livet, og at jo tidligere de begynner å planlegge voksenlivet, jo bedre. Hagen og garasjen kommer ikke av seg selv.

Det er på tide at ungdommen blir voksen.