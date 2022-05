Horra! Horra! Horra!

DRØSET: Je har sadd meg ned med suttende mai-programmet, for å prøve å lave en plan for nasjonaldagen.

arild i.

For eksempel e det sånn, atte klokken åtte, så e der kransenedleggelse på Egenes gravlond, å det e jo greit å få med seg, men så står der det, atte klokken åtte så e der og en kransenedleggelse på Hetland gravlond, å hvossen har de tenkt atte vi ska få med oss det, da?

Ska vi springe frem å tilbage?

Samtidig står der det, atte klokken åtte så e der flaggheising i Kleven, å det e jo for så vidt mellem de to gravlondene, men så raske e jaffal ikke je til bens, i folle suttende mai-mondur, atte je får dette programmet til å gå ihob.

Heldigvis e der et kvarters tid til neste ponkt, sånn atte vi kan legge inn en liden champagnepause for å leske struben å robe «Horra! Horra! Horra!», men så ser je det, atte der e enda en kransenedleggelse, å atte den e helt ude på Revhjem, å det mitt i champagnepausen.

Efter det, bler der heldigvis over en time til å ta seg en velfortjente jinn onder hengebjerken udi haven, før barnetoget ska av gårde. Men det går jo inne på østkanten i år, å da må vi trave over til den andre siden av jernbaneskinnene, med alt det representere av fare for liv å helse.

Klokken halv tolv e der både tog fra Domkirkeplassen til Konserthuset å noe uspesifisert på tante Emmen sitt hus i Kongsgaden, hvem nå tante Emmen e, å plotselig så ska der ver en folkefest ved Konserthuset, før rossetoget går oppover til osser på Egenes, lige før Stavanger Storband spille på Torvet, å efterpå e der en markering ved Mosikkpaviljongen, å så starte folketoget, å det ska og oppover til osser på Egenes, men der e jo ikke vi, for vi e jo nede ved Mosikkpaviljongen, å så må vi haste av gårde igjen, fortsatt i folle suttende mai-mondur, eller det så måtte ver igjen av an efter en såpass harde dag, å da e det bare å få med seg folketoget, å ta seg en liden jinn onder hengebjerken udi haven.

Gå an, je bler helt altererte bare på tanken.

Hosk å leske struben!