Loddent

Drøset: Det begynte å nærme seg mer normale tider.

Ungene var tilbake på grønt nivå, selv om klasserommene var halvtomme, mange hjemme med omikron-smitte. Eller ymse grader av snufsing.

Men snart var det vår. Tilbake til rutinene. Januar var beinhard sånn. Rett fra trege dager og lange frokoster til matpakkesmøring i morgenmørket, gymbag-glemming, sko som var blitt altfor små og refleksvester som hadde det med å forsvinne.

De hadde likevel hatt en myk start på året, hun måtte medgi det. Bare noen få aktiviteter hadde startet opp. Ungene hadde hatt ettermiddagene fri. Mor hadde nytt roen som kommer når man slipper presset med å rekke alt som rekkes skulle – med tilhørende avtaler om henting, bringing, samkjøring, leting etter treningsbager, vannflasker som lekker, og treningssko som ikke var for små. Hvorfor vokste alle så mye akkurat rett før sesongstart?

Men nå skulle alt starte. Inkludert hennes egne aktiviteter. Så nå var det slutt på vinterdvalen. Etter 31 dager hadde hun begynt nedtellingen. Mindre enn en uke igjen.

For ikke mye er mindre kledelig enn en aldrende dame med juletillegg knødd inn i rosa strømpebukse og ballettdrakt. Det måtte i så fall være en aldrende dame med juletillegg knødd inn i nevnte antrekk, men der vinterens leggvekst gjorde at ballettbeina så ut som to langstrakte, rosa pinnsvin. Eller en av de der digre, hårete larvene som dukker opp om våren, rullende og kavende rundt. Ikke ulikt slik mange opplever januar, måtte hun innrømme.

Det var ingen vei utenom. Hun måtte gjerne barbere leggene. T minus 5 dager. Det var bare å kvinne seg opp. Hun testet ballettskoene for sikkerhets skyld. De var så små at blodsirkulasjonen forsvant. Halvannen uke igjen av årets tyngste måned. På alle vis.