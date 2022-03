Nok er nok

DRØSET: Vi må bli kvitt brunosten – nå!

En eldre, norsk kvinne blir straffet med brunost etter å ha satt opp juletreet skjevt. Er det sånn vi vil ha det i Norge?

Letolin

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Brunosten oppsto i den mørke middelalderen, faktisk i det aller mørkeste perioden, og var et resultat av at man trengte murstein til bygging av fjøs. Murere forsøkte å lage murstein av myse, som var et billig råstoff. De lyktes med dette. Så kom hungersnøden av 1544, og så har vi hatt det gående siden.

Brunosten er et populært pålegg blant landssvikere, lasaroner, sjørøvere, tungt kriminelle, øre-nese-hals-spesialister, bergensere og andre ekstreme grupper.

Forskere mener brunost er en såkalt gateway-ost. Man begynner med brunost, og før man vet ordet av det begynner man med gammelost. Da er veien kort til pultost.

I dag er det en tydelig sammenheng mellom brunostbruk og folk som skriver «iche» i tekstmeldinger i stedet for «ikkje».

Min tippoldefar spiste mye brunost. Han er død nå.

Brunost står på FNs blåliste over ting som bør utryddes. Her står også brunsnegler, Fruktnøtt, bruken av «iche» i tekstmeldinger og medarbeidersamtalen.

Noen av verdens aller beste restauranter har brunost på menyen, kan vi lese ... absolutt ingen steder.

Franz Ferdinand av Østerrike-Este ble skutt av en kar som kjente en som ofte hadde fått brunost i matpakken på SFO. Og vips! så var 1. verdenskrig i gang. Jeg sier ikke mer.

Moder Teresa spiste aldri brunost. Tilfeldig? Neppe.

Tyskerne hadde brune uniformer. Tilfeldig? Antakeligvis, med det sier sitt.

«Oi, så lekker den brune osten ser ut», sa ingen.

Da den dødsdømte fangen Chees E. Brown ba om brunost som sitt siste måltid i 1976, var svaret fra myndighetene i Texas: «Nei, det er faktisk grenser for vår ondskap».

Brunost har ett – og kun ett – bruksområde, og det er i brun saus. Litt brunost i sausen er lov. Annen bruk bør forbys umiddelbart. Tenk på barna!