Empatisk drittsekk

DRØS: Hvem tilrettelegger for de som ikke vil tilrettelegge?

Vi hadde noen med dysleksi i klassen på ungdomsskolen. De ble plassert på et grupperom sammen med ho som hadde femti kilo ekstra og påfølgende angst og mobbere. I tillegg var grupperommet også hjemmet til han som kom fra et annet land, han som røykte sigaretter og ho som elsket svart og tidvis freste. En fargerik, men relativt venneløs gjeng.

Grupperommet var ikke bra for din sosiale kapital. Det var der du ble sendt om du falt under den vage paraplyen «de med spesielle behov». Jeg ble sendt til grupperommet da mattekarakterene begynte å falle og Tokio Hotel gikk på repeat. Rommet ga meg lite faglig, men gjorde underverker for personligheten. Grupperommet var altså en enkel løsning på komplekse mennesker.

Spol frem femten år og noen til. Jeg sitter i sosiale sammenhenger og hører på folk i skolevesenet fortelle om ståa nå. Om klasserom tilpasset til fingerspissene for én person eller én diagnose. Om empatiske medelever som tar hensyn til de under paraplyen. Om mikrofoner for døve, spredte spektere med påfølgende oppskrifter for suksess, tennisballer på stoler, ergonomisk interiør, redsel for regn, angster så langt øye kan se og skiftende pronomener. Jevne identitetskriser med bunn i kjønn, selvbilde og idelogi - ikke eyeliner og bulabukser.

Grupperommene er altså skiftet ut med oppgående menneskesyn, tilrettelegging og hensyn. Dette skal jeg så klart problematisere. Kan det bli for mye tilrettelegging? Den bitre Stellus sier: Var ikke alt bedre før? Rommet funka vel greit? Åtte av ti overlevde, og jeg ble vel greie? Kommer de tilrettelagte til å vokse opp med tanken om at også jeg skal måtte ta hensyn til nevnte over? Aner et sjokk for begge parter. Jeg har ikke for vane for å besøke traumeavdelingen med fyrverkeri og balaklava, men jeg senser en mulig realitets-klinsj?

Venner, som oppholder seg i diverse klasserom og grupperom, sier nei, og peker kun på gode sider ved det hele. Jeg, drittsekken med en viss empati, tenker gud bedre; hvis jeg må forholde meg til alle menneskers paraplyer trenger jeg og tilrettelagt opplegg.