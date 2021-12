Pyromanen

Drøset: Hun hadde alltid elsket flammer og lukten av bål.

Helt siden hun var liten, hadde hun elsket å legge i ovnen. Lage bål. Se på flammene. Høre den sprakende lyden av ilden, noe levende, som beveget seg i uforutsigbare kurver, i rykk og kast.

Hun var ikke så god på pushups og fancy treningsutstyr. Men gi henne i oppgave å bære ved, så gikk det unna! En gang de hadde bestilt en favn ved, i troen på at det skulle komme en Fimbulvinter, men det ble den grønneste desember noensinne, var veden blitt levert på en diger palle. Foran innkjørselen. Det var bare ti meter til garasjeporten, der veden var bestilt levert, men vedkommende på lastebilen var tydeligvis ikke så glad i å rygge, og dumpet alt utenfor tomta. Ikke noe problem. Hun tok det som en treningsøkt. En relativt lang treningsøkt. En favn ved er ikke til å kimse av. Aldri hadde hun hatt så lange armer, eller vært så svett. Og veden varte til julen året etter.

Jul, ja ... Nå gledet hun seg bare til å rydde ut av kjøkkenskapene etter alt festivitasen. Det var noe med overgangen til et nytt år og nye forsett som gjorde at man liksom måtte kvitte seg med gamle laster. Dessuten var hun tom for et par ting. Som disse hendige, små posene med oppfyringsvoks. Ikke hadde de flere i butikken heller, i disse vedfyringstider, der alt fyrbart var verdt sin vekt i gull, virket det som. Men de hadde jo salg. På småkaker, riktignok. Men småkaker skal man ikke kimse av.

Så derfor satt hun der og fyrte med pepperkaker og småkaker som verken hun eller butikken fikk omsetning på. Det gjaldt bare å stable godt med pepperkaker nederst, fylle på med Goro og fattigmann, og stable helt øverst noen godt inntørkede kransekakestenger som hun hadde funnet glemt i kakeboksene fra i fjor. Det gikk som bare gjøken. Og en deilig lukt av svidd kanel, brent allehånde og smeltet melisglasur. Ikke så mye verre enn petroleumslukten fra disse posene.

Løsningsorientert hadde hun alltid vært. Hun lurte på å snike seg ned på butikken igjen og hamstre inn noen ekstra tørre kjeks fra salgsstativet. Det var jo ikke så lenge til påske. Kjekt å få fyr på bålpannen også når den tid kom.