Byvåbenet

DRØSET: Je har tenkt litt på det med det byvåbenet.

arild i.

Å så syns je det atte jammensanten, så va det på tide atte de tog vekk de svarte stregene. For alle vet jo det, atte byvåbenet vårt e et gammelt segl så stamme helt tilbage fra seglskudetiden.

Det va den gangen stolte skuder fra Stavanger drev med trekanthandel, så e selve fondamentet for byen våres. Trekanthandelen gikk ud på det, atte skudene ifra Stavanger seilte nedover med sild til Holland. Derfra tog de med seg hasjisj å tresko til England, å derfra gikk de med segl tilbage til Stavanger. Noen ganger hadde de så mange segl med seg, atte de gikk for folle segl, eller så det hete i sangen: Brede segl over Nordsjø går.

Nå e jo den sangteksten litt overdreven da, for seglene spaserte jo ikke over Nordsjøen. Der e ingen så kan gå på vannet. Ja, det måtte ver Jesos da, men han e jo sjeldent på våre kanter.

Seglskudetiden sadd et bastant avtrykk på Stavanger. Hvisomatte det ikke va for den, så hadde vi aldri fått den grafiske indostrien, så har skapt mange fine formuer her oppe på Egenes. Det samme har trekanthandelen i seg selv. Von Winckelhumpen sine, for eksempel, hadde aldri etablert sitt handelshus her i Stavanger, hvis ikke det va for den.

Byens gronnlegger, Arne Rettedal, seilte inn Vågen på «Wyvern»

Historikerene mene bestemt atte byvåbenet skrive seg tilbage til den gangen byens gronnlegger, Arne Rettedal, seilte inn Vågen på «Wyvern», hele byens skude. Derefter gikk an i land å red over Kannikbekken, der an jagte indianerene helt ud til Sandnes. Det e derfor det e litt uforsonlig mellom Stavanger å Sandnes den dag i dag.

Nå e det jo sånn, å alle vet jo det, atte den gangen byen våres ble gronnlagde, så va der ingen svarte streger. Den svarte stregen ble ikke oppfonnen før lenge efter atte byvåbenet ble lavt. Den kom til den første kommunesammenslåelsen. Den med Malde.

Det ble masse dette.

Je må bent frem sedde meg ned å ha en liden jinn.

Publisert: Publisert: 1. februar 2020 12:09

