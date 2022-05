Det unike hasseltreet

Han hadde stort behov for gravemaskin. Heldigvis.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det var flere år siden sist. Selv om han den gang hadde kost seg noe helt vanvittig hjemme i hagen, hadde ikke begivenheten vært udelt positiv.

Han hadde selvsagt røsket opp noen ledninger som antakelig gikk til en nabos trygghetsalarm. Reparatøren som senere kom, måtte hente en krakk å sitte på der i sorpå, og brukte en hel arbeidsdag på å mekke ledningene sammen igjen.

Men han brukte ikke tid på gamle fadeser. Nå var han tross alt i gang med sitt siste graveprosjekt.

Det tidløse renoveringsobjektet på øya i Ryfylke som ikke var Fogn, trengte permanent strøm, og den måtte legges under jordoverflaten, hadde de lokale strømmyndighetene bestemt. Til alt hell. Strømkabel i luftspenn var mye kjedeligere.

Siden kabelen måtte ligge en halvmeter nedi jorda, var det ingen vei utenom gravemaskin. Det hadde også kånå innsett.

Han hadde hatt et par fantastiske dager på gravevidunderet den siste uken. Det meste hadde gått som en lek, akkurat som når han glemte tid og sted i sandkassen i forrige århundre.

Men nå sto han foran en liten utfordring. Han måtte ned en relativt bratt bakke, og der den var på sitt slakeste, og dermed tryggeste, sto det et tre som hun hadde fredet.

Han la det fram på en fin måte. At han måtte fjerne treet på grunn av hensyn til sikkerheten. At heile driden kunne velte, og at han kunne brekke alt mulig, og at han kanskje ville bli nødt til å drikke kaffe med sugerør i all framtid.

Nei. Treet var av typen hassel. En type som, ifølge et kart på internettet, var utbredt over nesten hele Europa, pluss en god del i Asia. Og medlem av bjørkefamilien, som han hadde et heller anstrengt forhold til, med tanke på pollen.

Dette hasseltreet var unikt, visstnok, i motsetning til ham.

Han holdt pusten, og kappet et par av greinene som stakk mest ut til siden, slik at sannsynligheten for at han skulle overleve, gikk noe opp.

Resten av treet fikk stå, mens han kjørte ned med hjertet i halsen og gravemaskinen på halv åtte. Hasselen skulle stå for alltid. Det skulle han sørge for nå.