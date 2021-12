Den brune dunken

Hva kan man gjøre når bare halvparten av bosset er borte etter «tømming»?

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Bossmennene hadde vært der om morgenen. Da han skulle trille den brune dunken tilbake til plassen sin, kjente han at noe var galt. Noe var veldig galt. Dunken var ikke så lett og ledig som den pleide å være etter tømming.

Og ganske riktig. Da han åpnet lokket, så han at bare halvparten av innholdet var borte. Krise. Han hadde fortsatt mengder av døde blader fra høsten som han måtte bli kvitt. Dette forkludret hele planen. Nå var det allerede vinter.

Skulle han klage til ledelsen for bossmennene? Han kunne lett vise til definisjonen av ordet «tømme», som jo var det han betalte for. Nemlig bosstømming. Ifølge Språkrådet betød «å tømme» å fjerne innholdet, gjøre noe tomt.

Kunne bossdunken kalles tom? Nei. Dette var ikke noe annet enn et soleklart avtalebrudd.

Han hadde på følelsen hvilket svar han kom til å få. Bossmannsledelsen ville svare at det hadde vært kaldt i det siste, og at den nederste delen av innholdet trolig hadde frosset fast, sånn at det var umulig å få det ut.

Da ville han svart med et nytt spørsmål: Prøvde dere nok?

Han så for seg en utrivelig samtale. Det orket han ikke. Ikke nå rett før jul.

Han diskuterte andre løsninger med seg selv, i en forholdsvis saklig og fornuftig tone. Han kunne for eksempel fylle et veldig stort kar med varmt vann, og så senke dunken ned i det, slik at innholdet løsnet. Da kunne han bare tømme det ut. Hvis ikke det gikk, kunne han bare gjøre det samme flere ganger.

En annen ting, som muligens var enklere, ville være å tømme masse varmt vann direkte ned i dunken, slik at det spredte seg i alt innholdet, og så løsnet. Ulempen med dette ville være at alt nedi der ble sauset sammen. Døde blader, matrester og alt. Ville han tåle synet?

Men så kom han på noe. Hvis han fikk ut alt i dunken, slik at den faktisk ble tømt, i ordets rette forstand, hva skulle han da gjøre med det? Legge det på fortauet med en lapp der det sto at alt var bossmennene sin feil?

Nei, ikke nå rett før jul.