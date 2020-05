Jesus fløy opp på en fridag

Om to dager er det fridag igjen. Det kan vi takke Gud og Jesus for.

Jøsus

– Pappa, hva er Kristi Himmelfartsdag?

– Jo, sønn, det er en fridag i mai som alltid er på en torsdag. Ofte tar man ut noe som heter avspasering dagen etter, sånn at man kan reise vekk og nyte noen kalde, regnfulle dager i en kjempelanghelg.

– Så det har ikke noe med Jesus å gjøre?

– Jo, det var sant. Akkurat på den fridagen for to tusen år siden fór han opp til himmelen og sitter i dag ved Guds høyre hånd, eller noe, og skal dømme levende og døde en eller annen gang. Det sier de iallfall i Fader Vår.

– Men døde ikke han i påsken, da?

– Han døde på korset, også det på en fridag. Stemmer det. Men så kom han seg og sto opp igjen fra de døde, muligens godt hjulpet av sin far i himmelen, altså Gud. Gjenoppståingen skjedde 1. påskedag, som alltid er en søndag, og altså fridag i utgangspunktet. Derfor har vi fri dagen etter, 2. påskedag, for å kompensere for den fridagen vi gikk glipp av.

– Men hvor var han mellom påsken og denne fridagen i mai?

– Godt spørsmål. Da må jeg hente fram pensum fra søndagsskolen.

– Søndagsskolen?

– Søndagsskolen, ja. Det var et sted der noen festet gjetere og disipler og Jesus, selvsagt, fariseere og samaritanere på en tavle av filt eller flanell eller noe i den duren, og så fikk man små stjerne-klistremerker for hvert oppmøte. Det var de stjernene som drev oss, men for alt i verden; ikke spør hvorfor.

– Hvorf…?

– Ikke. Hvor var vi?

– Hvor Jesus var før han fløy opp?

– Jo, da gikk han på jorden, som det heter, og prøvde å overbevise folk om at han var et levende bevis på at han hadde rett i at han var Guds sønn, siden han var den første som noen gang hadde overlevd å dø. Se her, sa han, og så gikk han der på jorden som en annen levende. Bra bevis. Og så sa han at Den hellige ånd skulle komme ned til jorden etter at han hadde flydd opp. De skulle bytte plass. Og derfor har vi pinsen. På 1. pinsedag, altså neste søndag, kom ånden, etter å ha vært sammen med de to andre i over en uke. Men dette var på en søndag, og en fridag fra før, og derfor har vi 2. pinsedag dagen etter i tillegg.