Det blir gull!

DRØSET: Det kan riktignok se mørkt ut nå, men snart bryter eliteserien løs. Da skal vi endelig se lyset. Det mørkeblå lyset.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Foto: Bildbyrån

arild i.

Det er da Zymer Bytyqi skal sveve som en vårkåt antilope nedover sidelinja og legge svimle bortelagsbacker bak seg som punkterte rundingsbøyer, før han slår perfekt inn til Veton Berisha som kommer resolutt inn i boksen og bøtter lærkuler i nota på bestilling.

Om bare 35 dager flyr den første feilpasningen over norsk plen, før den går til et uinspirert innkast. Glemt er meningsløse vinteridretter nesten ingen holder på med, for det er alvoret som starter. Og hvilket herlig alvor:

Yann-Erik de Lanlay kommer til å suse sinnssykt fort med fotballen i føttene, der han tråkler seg gjennom forsvar etter forsvar, mens Kristoffer Løkberg ligger trygt bak og sikrer, i det han trer den ene geniale pasningen etter den andre gjennom motstanderens midtbane.

Det blir fotballkunst på høyt nivå. I serierunde etter serierunde.

Det er slik det blir. Det blir helt vanvittig. Vi kommer ikke til å tro våre egne øyne.

Adrian Pereiras vitale, unge kropp kommer til å pløye gjennom plastgresset helg ut og helg inn, mens Johnny Furdal dribler av hele bortelaget i pølsebua bak tribunen, før han kommer ut igjen med ballen i beina.

Folk vil spørre seg: - Er det en flamencodanser? Er det en ballerina? - Nei, det er bare evigunge Johnny Puma som er ute og svinger seg igjen.

Stadion kommer til å renne slik over av testosteron at benkeradene må tørkes med kluter og mopp etter hver omgang.

Nedrykksangst er ut. Fra nå av blir det pur glede.

- Det blir gull:

Akkurat som på syttitallet, da verden var ny og vi var uovervinnelige.

Akkurat som på syttitallet, da verden var ny og vi var uovervinnelige