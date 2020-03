Hjemmekontor er ikke gratis

Ikke alt kan måles i penger, men ganske mye.

Jøsus

Kjære sjef

Lenge siden sist. Jeg ser deg av og til når du holder morgenmøte for oss vanlige. Det avhenger av om disse videogreiene virker. Lyden pleier jeg å få til, så jeg hører deg, iallfall.

Du skal vite at jeg virkelig står på, her jeg sitter på hjemmekontoret. Selv om du ikke kan se meg, betyr ikke det at jeg sitter med beina på bordet. Det er det ikke plass til, siden kånå bruker det samme rommet til å lagre alle røverkjøpene hun gjør på loppemarkeder i store deler av Sør-Norge.

Nå har jeg hatt hjemmekontor så lenge at jeg ikke enser når treåringen kommer brasende inn på kontoret som Sabel Kabeltann og gauler at han er en farlig mann.

Jeg er nok veldig oppslukt i jobben. Og så kan det være at jeg har blitt bedre til å behandle ungene som luft.

Etter at jobb og hjem har vært smeltet sammen i en liten evighet nå, har jeg merket meg noen utviklingstrekk. Det var ikke bare arbeidsoppgavene jeg tok med meg hjem, men også diverse utgifter.

Utgifter til kaffe, for eksempel. På jobb trykker jeg bare på en knapp, og så strømmer det ut. Så tar jeg koppen og går og setter meg. Det er alt. Og dette gjentar seg et par ganger i timen gjennom arbeidsdagen. Minst.

Når jeg er hjemme, må jeg ikke bare gå ned og opp en trapp for hver kaffetur. Jeg må i tillegg passe på at det er nok vann og bønner i kaffemaskinen. Vann er greit – det er bare å fylle på fra springen. Men hva gjør jeg hvis det er tomt for kaffebønner i huset? Jo, jeg må gå i butikken og kjøpe nye. Noe som koster penger. Ganske mye penger, med tanke på hvor mye kaffe jeg drikker.

Akkurat nå finner jeg ikke ansettelseskontrakten min, så derfor kan jeg ikke med sikkerhet si at det står eksplisitt at bedriften skal dekke kaffeutgifter, men her er det uansett snakk om sedvane.

Jeg sender derfor over noen kvitteringer fra min lokale Joker. Se bort fra ølet og snusen, hvis du vil.