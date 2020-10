Formuesskatten tar knekken på oss

DRØSET: Det va von Winckelhumpen så kom inn på det, her en kveld så an va innom i døren, efter at an hadde vert å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren, nede ved Stokkenvannet, det lille.

- Denne formuesskatten tar follstendig knekken på meg, sa an.

arild i.

Je konne ikke vert mer enige, å sendte floksens en av polakkene våre ned i vinkjelleren for å hente frem en kraftige årgangsportvin så je konne trøst'an med. Von Winckelhumpen slide litt med podagra, å da hjelpe det med portvin, har je hørt.

Det e jo helt forferdelig atte vi så har spart penger gjennom hele livet, ska ble straffte for det. Det handle jo bare om atte vi e fornoftige mennesker.

Je bler helt altererte bare av å tenke på dette overgrebe.

Hvisomatte for eksempel je har bonde opp formuen min i aksjebrev, så må je selge aksjer for å konne betale formuesskatten. Å hva skjer da? Jo, da minke formuen min. Til slott e der ingenting igjen, å je risikere å havne på forsorgen å all slags.

Hvordan ska det ta seg ud?

Vi kondisjonerte har alltid holdt osser med Høire så vårt eget parti, men hva e vitsen når de ikke en gang klare å fjerne den største trosselen mod osser alle, nemlig formuesskatten.

Nå e vi bent frem nødde til å sedde av mindre penger til å investere med, for det atte vi må blø ud midler fra lommebøgene våres. Hvisomatte ikke det va for atte je va nollskatteyder, så måtte je jo da investert penger til å betale formuesskatten med, så je allerede hadde betalt skatt for.

Det henge jo ikke på greb.

Det eneste je kan se atte je kan gjørr i min sitoasjon, e å kotte kraftig i sitronbodsjettet.

Je må bent frem instroere polakkene våre i å bare ha en halve sitronskive i aen hver jinn. På den måden tror je atte vi kanskje kan redosere udgiftene såpass, atte vi klare å komme i havn.

Det e jo hjerteskjerende.

Je må rett å slett ha meg en liden jinn med det samme.

Men hvordan va det nå? Skolle den ha en hele, eller en halve sitronskive?

Udfordringene står i kø.