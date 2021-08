Den evige jakten

Neste år skulle han stille bedre forberedt, på en eller annen måte.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Sommerferien var plutselig over, og snart var det jul. Den korte tiden imellom skulle brukes til å lade batteriene. Pepperkakene kunne være like rundt neste butikkhjørne.

Han hadde ikke ligget på latsiden i ferien, det var sikkert og visst. Nesten hele familien hadde vært med på prosjektet. Det hjalp. Men han var best. Bedre enn kånå, hvis hun bare tenkte seg om.

I år hadde de vært masse på denne øya i Ryfylke, som altså ikke var Fogn. Så mye at de hadde fått et nærere forhold til naturen rundt.

Spesielt til fluene i området. Fluene fascinerte ham på én måte. Én éneste. Og det var den svarte humoren deres.

Her fløy de rett inn til en flokk med mennesker, antakelig på jakt etter noe å spise. Men i stedet for å smyge seg inn, få tak i mat, og så komme seg litt brennkvikt ut igjen, var de som vanlig mest opptatt av å plage mennesker som veivet etter dem.

At ikke fluene visste, etter et uendelig antall milliarder generasjoner opp gjennom evolusjonen, at slik egling ville bety den sikre død, hadde han ingen tro på. Dermed sto han igjen med humor.

Han hadde sans for både lått og løye, men akkurat denne humoren delte han ikke. Lande på fjeset til folk.

Og det var derfor drapene gjentok seg. Dag etter dag. Natt etter natt.

De hadde prøvd elektriske ting. Null effekt. Deretter godt, gammeldags fluepapir, som han sist så på 70-tallet, da faren sloss med et på Halsnøy, der alt ellers er flått.

Minnet stemte. Papir tok fortsatt mer hår enn fluer.

Smekken. For et våpen! Ingen over, ingen ved siden. Kånå hadde kjøpt en smekk til hvert rom, hver med sin farge. Det ga en mye større bredde i slagkraften, og økte samtidig motivasjonen til både befal og menige.

Nå var slagene over for i år. Neste år ble det helt sikkert nye konfrontasjoner. Han skulle stille bedre forberedt da. Tenke ut noe lurt. Kampen for et flueløst samfunn minst en armlengde ifra (KFEFSMEAI) ville han aldri gi opp. Aldri.