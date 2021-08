Skruen

Drøs: Ingenting er som å ha en skrue løs.

Hun hadde jobbet hardt, og så frem til en etterlengtet friperiode. Første dag skulle hun ikke gjøre noe fornuftig. Bare ting hun selv ville gjøre. Hun ville sy litt, og gravde frem maskinen etter en lang sommerpause. Å, så kjekt dette skulle bli! Hun hadde klippet mønster kvelden før. Alt lå klart, i sirlig rekkefølge for å gjøre det enklere. Hun skulle begynne med noe enkelt, kjapt noe. En shorts. Det kunne hun klare i blinde.

Den andre maskinen, hurtigtoget, tok seg av det å få fine kanter.

Nå skulle de sirlig utklippede stoffbitene – nja – ikke så sirlig, la oss være ærlig, det gikk jo alltid litt fortere i svingene enn det burde, sys sammen til et plagg.

Hun tredde i tråd. Innså at det var feil farge. Byttet tråd. Skrudde på. Det første maskinen gjorde, var å lugge. Stingene var ikke som de skulle. Hun stilte inn på nytt. Senket foten mot «gasspedalen» som styrte transportøren, og forsøkte en varsom bakkestart. Det var jo lenge siden hun hadde kjørt symaskin. Så skjøt maskinen likevel full fart, som en elbil som skulle presse seg forbi alle de andre i køen på Forus, bare fordi det var en elbil – og så spiste maskinen stoffet. Stappet det hardt og dypt sammen – ned i maskinens indre.

Hun skrudde av det lille dekselet under nålen og pirket ut stoffet. Så forsøkte hun igjen. Samme resultat. Bortsett fra et diiiigert hull i stoffet der det skulle komme et knapphull. Denne knappen måtte være stor. Tallerkenstor, faktisk.

Kanskje maskinen trengte en rens? Hun skrudde opp igjen det lille lokket. Fant frem en børste. Tok ut spolen og kostet. Så skulle hun skru igjen. Skruen falt ned i maskinen med et tørt «klonk». Ut med strømmen, frem med skrujernet. Hvor dypt kunne det være der inne da? Dypt nok, viste det seg.

20 minutter seinere hadde hun fortsatt ikke sydd et sting. 30 minutter seinere, og med noen solide gloser, hadde hun demontert halve maskinen, funnet ikke bare skruen, men også mye annet skrot, og skrudde på lokkene igjen. Hun skrudde på strømmen. Senket forsiktig foten. Så tok maskinen sats, og dyttet alt ned i lokket under. Det er helsebringende med en hobby, sa de. Senker stressnivået, sa de. Hun reiste seg. Det klirret mot parketten. En liten skrue hadde falt ned. Hun ante ikke hvor den kom fra.