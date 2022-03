Bokstaven

DRØSET: Korleis kunne ein fredeleg bokstav plutseleg bli det nye hakekorset?

Tanken slo han eitt sekund etter at han hadde trykt på «send» og det var for seint å angra på e-posten: Ville ho tru at han stilte seg bak russarane? At han dreiv med propaganda for Putin?

Han hadde eit rart etternamn. Eit vanleg – og ganske kjedeleg – fornamn, men eit uvanleg og ganske eksotisk etternamn. Ikkje minst sidan etternamnet begynte på ein bokstav som var lite brukt på norsk.

Då han var unge, var det tidvis irriterande å ha dette etternamnet. Han blei (nesten) alltid ropt opp sist då det var opprop eller innkalling til skuletannlegen. Det var berre folk som heitte Ødegård eller Ånestad som kom etter han i rekka.

Ja, og så kunne han bli noko lei av å måtta stava det merkelege etternamnet for folk som skulle skriva det ned. Og som stort sett plasserte bokstavane feil likevel. Eller var i tvil om korleis dei skulle skriva den første bokstaven. Som skreiv han feil veg.

Som vaksen likte han etternamnet godt. Ikkje minst den eksotiske bokstaven. Det var kanskje derfor han hadde begynt å signera e-postar – og petitar i avisa – med dette eine, enkle, uskuldige teiknet. Bokstaven var både slåande visuell, men samtidig enkel og kul. Som eit slags lyn. Som signaturen til Den maskerte hemnaren, Zorro.

Han kvapp litt i stolen allereie første gong han såg ein reportasje frå den russiske invasjonen av Ukraina og registrerte sin eigen signatur malt på russiske tanks. Kva var dette?

Sidan skulle det koma mange reportasjar. Eigne saker om den mystiske bokstaven som dukka opp som ein del av den russiske krigspropagandaen. Kvifor akkurat denne bokstaven? Kva var tydinga? Ingen visste.

I løpet av få veker skulle bokstaven skifta heilt karakter. Frå å vera eit uskuldig teikn heilt i slutten av alfabetet, skulle dette bli symbolet for Russlands forkastelege krig mot Ukraina. Så sterkt at tyske delstatar nå forbaud bruken av bokstaven som symbol.

Han måtte finna seg ein ny signatur. Han måtte bli ein annan. Han måtte bli Han.

Men kva skulle Zorro gjera?