Veddemål med en bergenser

Må bergensere forholde seg til norsk lov? Ja.

Kjære advokat Elden

Jeg vil gå til søksmål mot en kollega.

Kollegaen er innvandrer fra Bergen, og dermed også Brann-supporter. La oss kalle ham Dag-Henrik Fosse.

I utgangspunktet kan det være lett å synes synd på ham, siden han ble født som Brann-supporter, slik alle der oppe er. Men det er viktig ikke å la seg lure. Han her er dedikert.

Det kan godt være at han er hjernevasket til å tro at Brann er et ordentlig fotballag, men da har han i så fall hjernevasket seg selv. Rett nok vant de serien en gang for noen år siden, men årsaken til det var at de andre lagene ikke ga alt. Brann hadde da ikke tatt gull siden Einar Gerhardsen gikk av på grunn av Kings Bay-ulykken. Det var deres tur.

Jaffall.

I mange år har jeg prøvd å få Dag-Henrik med på et veddemål om hvem av Viking og Brann som ender høyest på tabellen. Taperen må gå i motstanderlagets trøye i en uke.

Han har sagt tja mange ganger. Men nå i vår hadde jeg ham endelig på kroken. Jeg er sikker på at han minst sa «okeidå», eller noe i den duren. Mulig han mumlet noe om skriftlig kontrakt, men den vil ikke holde i retten. Bergensere mumler aldri.

Så ruslet tiden, og fotballsesongen med den.

Viking gjorde det ikke akkurat kjempebra, men det viktigste var tross alt at Brann gjorde det verre. Noe de innfridde med glans. Sparket treneren og fikk en kranglete trønder inn, blant annet. Jeg har kost meg masse med dårlig fotball og sutring fra Bergen i år.

Hele tiden har jeg sett fram mot den uken Brann-Fosse skulle gå på utstilling i Viking-drakten. Jeg vet nemlig hvordan det er. En gang tapte jeg samme veddemål mot en østlandsk Brann-supporter, av alle verdens ting. I en usannsynlig lang uke gikk jeg med Brann-trøye, konstant med sure oppstøt. Det var en tapt uke i livet.

Nå er vi der at Brann ikke kan ta igjen Viking på tabellen. Men hva sier bergenseren? Jo, at vi ikke har signert en skriftlig avtale!

Sånn holder de på i Bergen, tydeligvis. Derfor er det på tide at vi får en rettslig avklaring på hvor mye spillerom bergenserne skal ha i dette landet. Nok er nok!