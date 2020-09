Det e misonnelsen så styre byen

Nå har disse kommonistene så har overtatt byen våres bestemt det, atte bådene så komme med torister ikke ska få legge til på kaien.

arild i.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Gå an!

Hvor ska bådene ellers legge til?

Alle vet jo det, atte disse kommonistene e misonnelige på alle så har noe så de ikke har. Derfor så prøve de å ta det fra oss hele tiden. I dette tilfelle handle det om båder. Kommonistene har nemlig veldig, veldig små båder, å e avindsyge på alle så har større båd.

Von Winckelhumpen va innom i døren her en kveld så an hadde vert nede ved Stokkenvannet, det lille, å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren, når an sa det rett ud:

- De har vert efter oss helt siden seilskudetiden, sa an. Å så la an til at: - Oldefar hadde helt rett, når an sa det, atte dampmaskinen å kommonismen, det komme til å ødelegge alt.

Ja, von Winckelhumpen sine slo seg jo opp i sin tid med både to å tre seilskuder, så gikk i trekanthandel mellom den gamle å den nye verden. Je har forstått det sånn, atte de leverte nødvendige jordbruks-hjelpemidler til Ameriken, å kom tilbage med bomoll så vi konne veve tekstiler av, sånn atte ikke vi frøs ihjel om vinteren.

De må ha vert gode mennesker, von Winckelhumpen sine.

Jaffal så har von Winckelhumpen et poeng, for det atte når dampskibene kom, så begynte kommonistene å skolle ha havneavgifter å je vet ikke hva. Det ble jo ikke regningssvarendes for vanlige folk å ha et rederi lenger.

Je bler helt altererte bare av å tenke på det.

For se på kaiene våres nå. Der e jo ikke en eneste båd der, aent enn tøysebåder.

Kommonistene har ødelagt alt, å de gir seg ikke før de har tatt båden din fra deg.

Åh. Nå kjenne je atte je må sedde meg ned å ha meg en liden jinn, allså.