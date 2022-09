Ring på spring

DRØSET: Kva kunne vel ring på spring føra til?

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Pappa, er ring på spring ulovleg?

– Ulovleg?

– Ja. Kan du bli arrestert eller hamna i fengsel om du blir tatt i ring på spring?

Tiåringen såg på han med den uskuldige skuldiges blikk. Faren var usikker på korleis han skulle gripa dette an.

– Driv de på med ring på spring?

– Nei. Eller. Eigentleg ikkje. Men eg har vore med på det ein gong. Før. Då eg var liten.

Faren visste framleis ikkje heilt korleis han skulle gripa dette an.

– Det er ikkje ulovleg. Politiet arresterer ikkje folk som driv på med ring på spring. Men det er jo ikkje ein fin ting å gjera. Dei som blir utsette for det, vil jo ikkje synast at det er noko kjekt.

Tiåringen tenkte så det knaka. Faren var framleis litt i tvil. Kor streng skulle han vera? Kor ærleg?

– Men sjølv om det ikkje er straffbart, så er det jo ikkje sånt ein skal driva på med. Sjølv om det ikkje direkte er hærverk, så er det jo å driva på med hekkan. Og det er jo ikkje bra.

– Nei. Det er jo ikkje det.

Tiåringen var eit empatisk og godt menneske. Langt meir empatisk og langt, langt betre enn faren. Som no sat der og hykla og moraliserte som den reinaste Margrethe Munthe. Kven var han til å gjera det?

Han la ut på eit resonnement som var så tynt at han knapt trudde på det sjølv. Ei slags sosiopsykologisk og nesten kriminologisk tankerekke som fekk tiåringen til å sjå uforståande og forvirra på han. Det var eit slags forsøk på å finna fram til ein årsakssamanheng han var usikker på om eksisterte. Noko om at det eine kan leia til det andre. Om at ring på spring den eine dagen kan føra til noko anna – utan at han heilt klart å definera kva – den neste dagen. Noko om å byggja ned grensene for kva ein er med på av hekkan og hærverk, eitt eller anna om at det som i utgangspunktet er ganske harmlaust kan leia til noko langt meir alvorleg, kanskje til og med hærverk. Som faktisk er ulovleg.

Til slutt gav han opp.

– Ehm. Men eg har jo drive med ring på spring, eg også.

– Hæ! Har du!?

– Ja. Eg har jo også vore ti år.