DRØSET: Von Winckelhumpen har det med å bekymre seg.

arild i.

Akkorat nå e det veldig vanskelige tider. Vi må rasjonere på tonic wateret, og i botikkhyllene e der så lide toalettpapir atte det fremstår så en misonnelsesverdige tilstand å ha forstoppelse.

Men det så bekymre von Winckelhumpen aller mest, e kronekorsen. Je vet atte firmaet hans drive med både import å eksport, men je tenke med meg selv, når je sidde onder hengebjerken udi haven - godt påkledde - å med hansker - atte der nok e mer av importen, enn av eksporten for øyeblikket, å da bler det jo ikke en gang knapper å glansbilleder, det så von Winckelhumpen sine sidde igjen med.

Kan du ikke bare handle i en aen valotta, har je sport.

Men det e visst ikke lige enkelt så je tror. Von Winckelhumpen sie det, atte hvisomatte det om atte an skolle kongvertert det an har i norske kroner nå, så måtte an gått over til monolpenger, for det atte det e den eneste valottaen du får lov til å veksle norske kroner i nå.

Hva gir du meg?

Vi brokte jo å ver det rigeste landet i verden.

Landet så flød av olje å cognac.

Hvor ble det av?

Sparepengene til de så e så moderenes atte de ikke bruge madrassen så bank, e jo borte så dogg for den blege morgensolen.

Det eneste lysponktet oppi dette, e jo det atte nå så der ikke e mere toalettpapir å få tag i, så kan vi jo alltids gå i minibanken å ta ud pengene våre, så ikke har noen verdi lenger, å bruge de til å tørke oss bag med.

Det va kanskje ikke det de så for seg, når de designte den nye seddelserien, men akkorat nå tror je faktisk det e rimeligere å tørke seg med norske sedler, enn det e å importere kostbart toalettpapir fra udlandet.

Et aent prodokt så e blitt altfor dyrt, e sånne briketter så polakkene våre bruge til å tenne i peisen med, for å få et fint bål så vi kan varme osser på. I dette tilfellet og, må je innse, e det blitt mere regningsvarenes å bare tenne i peisen med en hondrelapp. Du kan jo kalle det en effektivisering - for vi hoppe jo over et ledd.