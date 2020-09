Coronen

DRØSET: Je skjønte at ikke alt va sånn så det skolle, når je så atte von Winckelhumpen gikk rondt med et sånnet monnbind på seg.

arild i.

Han hadde vert nede ved Stokkenvannet, det lille, å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren, når an stakk innom i døren før an gikk hjem for å legge seg. Å je tenkte det, atte her måtte der bent frem ver noe alvorlig, i det samme øyeblikket så je så an.

- Je har nok fått coronen, klagte von Winckehumpen.

Først hadde an tenkt atte an helt sikkert bare va litt forkjølte, men så begynte det å gjørr vondt hver gang an måtte poste, å det e det jo smart å holde på med hele tiden, syns nå je, jaffal.

Så derfor så tog an å satt seg i den der teslenbilen så an har, å siden der va follt av strøm på batteriet så kjørt an rett ned til Forom, å der va der lange kø av folk så skolle ta en sånnen coronentest, å det va jo det von Winckelhumpen skolle og.

Så han sto i den køen, da.

Til slott, når det va hans tur, så kom der en dame å stakk en pinne rett opp i nesen på an, å etter det har det vert sånn atte von Winckelhumpen går rondt å nyse hele tiden. Men har an fått noe testresoltat?

Ikke bitten.

Je bler helt altererte bare av å tenke på det.

Den stakkars mannen sveve jo mellom liv å død. Han ane jo ikke om det e coronen an har, eller om an bare e litt rosten i brystkassen, ja ja - kassen å kassen - men jaffal så gjør det vondt når an poste. Noe an heldigvis gjørr fortsatt.

- Je bler verre å verre for hver dag så je går å vente. Hver gang je tenke på det, kjenne je atte dette bent frem kan ver slotten, sie von Winckelhumpen.

Je har ikke hjerte til å fortell'an det, atte hvisomatte det virkelig va coronen an hadde, så ville de nok gitt beskjed floksens. Men an får leve i troen på at an e veldig syge, for da får an jaffal masse oppmerksomhed.

Ikke minst fra seg selv.

Selv kjenne je det, atte je må ha meg en liden jinn, nå.

Det ska nok holde viroset vekke en liden stond.