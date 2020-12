20 regler for jul

DRØSET: Dette er reglementet. Det er IKKE noe å diskutere.

Det SKAL være en bit gulrot i kålrabistappå. Vi er ikke katolikker, unntatt de som faktisk er katolikker da. Der må vel kjøre utelukkende kålrabi.

På lille julaften SKAL noen komme på døra, helt uanmeldt, men en pakke og si «vi kjøper jo ikke gaver til hverandre, men det er bare en liten ting». Mottakeren skal knuges av dårlig samvittighet resten av julen, bli irritert og ikke klare å konsentrere seg om kålrabistappå (som det skal være litt gulrot i).

Ungdom SKAL i julen tvinges til å være hjemme, se «Kvelden før kvelden», «Hovmesteren og grevinnen» og «Jul med Sølvguttene». Ungdommen skal også tvangsfores med krumkaker, berlinerkranser, goro og lignende.

Lille julaften, gjerne litt seint, SKAL mor piske far ut for å levere julekort, med beskjeden «det e din skyld at me e seint ude». Far skal da kjøre fra Randaberg i nord til Egersund i sør og levere julekort til slektninger han ikke visste om, mors tidligere kollegaer, foreningsdamene (en bor alltid i Bjerkreim). Ved hjemkomst rundt midnatt skal mor alltid si «herrlighed, du brukte lange ti». Far skal ikke svare på dette, men begynne å skrelle kålrabi (og litt gulrot).

Det skal - under INGEN omstendigheter - serveres taco rundt jul. Salsa, guacamole og mais skal ikke forekomme. Julemenyen skal bestå av harsk sau, svidd gris, knusktørr kalkun og til nøds et koldtbord med harsk sau, svidd gris og knusktørr kalkun.

Det SKAL spises delfiakake. Hele tiden. Kjettere vil bli brent på bålet.

Etter servering av pinnekjøtt med kålrabistappe (med litt gulrot), SKAL foreldre si «nei, nå tar vi en god kvil» og/eller «nå går det nok någen timar te oppvask», for å irritere ungene. Her hviler det er særskilt ansvar på far.

Klokken 09.00 på julaften SKAL mor piske opp ungene og si «Nå bjynne det snart!», men hentydning til «Tre nøtter til Askepott», som starter om to-tre timer. Ungene skal respondere likegyldig, mens far sier «då fikse eg bare någe imens», før han går ned i kjelleren og sitter helt stille i en stol i tre-fire timer.

Ved avsynging av «Jeg gikk meg over sjø og land», etter «klappeland» og «trampeland», SKAL noen foreslå et vers med «Jørpeland». Deretter skal man skule på hinanden for å se hvordan de ulike løser bevegelsene til «Jørpeland». Så oppstår humring, noen foreslår «Hjelmeland» på neste vers, men da er det ikke morsomt lenger. Her hviler et særskilt ansvar på far.

Ved avsynging av «Så går vi rundt om en enebærbusk», SKAL det ropes «DUSK» mellom buskene. Her hviler et særskilt ansvar på barn i aldersgruppen 4–12 år.

Ved spising av riskrem SKAL man late som man får mandelen i første skje. Man bør også supplere med kommentarer som «rene mandelpuddingen dette», «enormt med harde klumper det var i denne» og lignende, artige kommentarer. Her hviler det et særlig ansvar på far.

Når det skal pakkes opp gaver, SKAL det sies ting som «off, det er altfor mange pakkar», «det e for gale me adle disse pakkane» eller lignende. Ansvaret for dette ligger hos dem som har kjøpt altfor mange pakker.

Når gavene åpnes, skal avsender ALLTID si «den kan byttas, altså», gjerne supplert med «det e’kje sikkert du ligan, altså», «eg va veldig usikker på den, altså» eller «bare bytt’an i någe du lige».

Etter at pakkene er pakket opp, SKAL det delfiakake på bordet, eventuelt supplert med fattigmann, goro, krumkake eller lignende. Alle forsøk på å snike inn chips, popcorn, salsa, guacamole, mais eller lignende skal slås hard ned på.

Etter inntak av delfiakake, post utpakking, SKAL mor si «nei, sko me spelt et spel eller någe?». Da skal resten av selskapet himle med øynene, komme med utbrudd av typen «herrlighed, mor», «pliiis, ikkje» eller «gløm det!». Her hviler et særskilt ansvar på ungdommen.

Under treet SKAL det ligge minst en lurepakke. Denen skal bestå av grassat med papir i mange lag, esker, avispapir, gjerne en murstein eller noe plank av noe slag. Innerst skal de ligge enten A) et gavekort på Kvadrat, B) en ring til mor, eller C)en eske melkesjokoladehjerter. «Den såg du’kje komma», skal far si. Hvert år.

Etter utpakiing av gevinster, SKAL mor og far kontinuerlig spørre ungene: «Blei du fornødde? Sant du e fornødde? Eg hadde vært veldig fornødde hvis eg va deg». Til denne skal ungene lyve og si «Jada», mens de utøser sin skuffelse i kanaler som Snapchat, Instagram og lignende.

Ved avsynging av «Deilig er jorden», SKAL far vende seg mot mor og synge «Deilig er mor din». Mors respons på dette skal være et steinansikt, samt sure oppstøt av svidd gris/harsk sau og/eller ektemann.

Etter at ungene har lagt seg 3. juledag SKAL far, ikledd julenissedrakt, si til mor: «javel, hø-hø, nå har nissen en ekstra pressang te na mor». Til dette skal mor svare «gløm det!» mens hun får sure oppstøt av svidd gris/harsk sau og/eller ektemann.