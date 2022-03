Russerne hjemme

Han hadde ingen russiske bøker, men noe annet og mye verre.

Han kunne ikke befatte seg med noe russisk, ikke nå når Putin og de hadde begynt med krig. Det ville blitt feil. Det hadde han lest.

Her om dagen hadde han tenkt grundig gjennom hvilke ting de hadde i huset, og hvilke aktiviteter familiens medlemmer drev med. Hvis han fant noe russisk, måtte han få lukt det bort, sånn at de alle kunne oppnå renhet igjen.

Han fant ingenting. Han orket ikke å gå i dybden, heller. Hvis for eksempel sofaen var produsert i Russland, var det bedre at de ikke visste, sånn at han slapp å brenne den opp.

Og det var akkurat da han lå superdypt nedi denne helt sikkert ikke-russiske sofaen og bestemte seg for at den ikke var russisk, at en av kattene begynte å krafse på den, i den hensikt å ødelegge enda mer av den. Han kastet som vanlig en pute etter den uten å treffe.

Kattene, ja. De to. Kom han på. Av rasen sibirkatt. Sibir som i Russland.

På internettet fant han straks ut at rasen, hvis det var lov å si i 2022, var tusenvis av år gammel, at den stammet fra Russland, og at den ikke ble anerkjent internasjonalt før på 1990-tallet, altså etter Sovjetunionens fall.

Hva skulle han gjøre med det? De kunne jo ikke ha to russere boende hos seg. Men han så for seg hva kånå ville si hvis han antydet avliving. Hun ville trolig foreslå å avlive ham i stedet, noe han ville ha nektet, og så ville alt blitt fastlåst.

Han kunne ikke bare bytte dem ut, for det ville hun ganske sikkert ha merket. Og det var jo egentlig hans skyld at det ble russiske katter, siden allergien hans tålte dem.

Løsningen måtte bli å skaffe seg to ukrainske katter, aller helst tre, slik at de fikk et overtak. Og ja da, han fant en ukrainsk rase, såkalt ukrainsk levkoy, som viste seg å være noe av det ekleste han hadde sett. Fullstendig uten hår. Bare masse hud.

Han var nødt til å finne noen ukrainske bøker, huske dem og referere uanstrengt fra dem i så mange lunsjpauser han kunne. Kanskje det kunne veie opp for russerne hjemme.