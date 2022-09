Sveits

DRØSET: Hva har vel den norske staten gjort for OSS?

Kjell Inge Røkke flytter til Sveits fordi den norske stat aldri har gjort noe for ham. Vanskelig å være uenig i det.

Letolin

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Nå flytter vi til Sveits med alle milliardene våre! For hva har vel den norske staten noen gang gjort for oss?

– Ehh... gratis helsevesen?

– Mnja, ja, ok. Men bortsett fra gratis helsevesen: Hva har vel den norske staten noen gang gjort for oss?

– Gratis utdanning?

– Ja, jo, ok da. Men bortsett fra gratis helsevesen og gratis utdanning: Hva har vel den norske staten noen gang gjort for oss?

– Adgang til å forvalte naturressursene?

– Du har et poeng der. Men bortsett fra gratis helsevesen, gratis utdanning og adgang til å forvalte naturressursene: Hva har vel den norske staten noen gang gjort for oss?

– Økonomisk sikkerhetsnett, hvis en skulle falle utenfor arbeidslivet?

– Jammen i svarte sving ... greit nok. Men bortsett fra gratis helsevesen, gratis utdanning, adgang til å forvalte naturressursene og økonomisk sikkerhetsnett, hvis en skulle falle utenfor arbeidslivet: Hva har vel den norske staten noen gang gjort for oss?

– Krisepakker i dårlige tider?

– For så vidt et greit poeng. Men bortsett fra gratis helsevesen, gratis utdanning, adgang til å forvalte naturressursene og økonomisk sikkerhetsnett, hvis en skulle falle utenfor arbeidslivet, og krisepakker i dårlige tider: Hva har vel den norske staten noen gang gjort for oss?

– Veier, jernbane, havner, bredbånd, kunst og kulturliv, barnehager, eldreomsorg, støtte til frie medier, forskning, refusjonsordninger og verdens beste land å bo i, er det noe som bør nevnes?

– Tja, ja, jo, ok. Men bortsett fra gratis helsevesen, gratis utdanning, adgang til å forvalte naturressursene og økonomisk sikkerhetsnett, hvis en skulle falle utenfor arbeidslivet, krisepakker i dårlige tider, veier, jernbane, havner, bredbånd, kunst og kulturliv, barnehager, eldreomsorg, støtte til frie medier, forskning, refusjonsordninger og verdens beste land å bo i: Hva har vel den norske staten noen gang gjort for oss?

– INGENTING! Schweiz, hier kommen wir!