Komfolutt-problemer

Bør man ta sjansen på at det ikke kommer en smart tyv og fisker opp komf-pengene fra postkassen? Eller ikke?

Jøsus

Så var det tid for komf igjen. Eller komformasjon, komfrasjon, kofforasjon. Ingen husker hva det egentlig heter.

Det som er løye denne gangen, er at disse komf-greiene foregår nå om høsten, ikke om våren, sånn det pleier å være. Disse korona-tidene startet jo i mars, rett før det vanlige skredet av komfer. Og siden alle var hysteriske i vår, ble det umulig å invitere andre enn medlemmene i husstanden. Sånt blir det lite komf-penger av.

Jaffall.

Når komfen nå kommer om høsten i stedet for om våren, er det ikke lett å komme på hvem som står komf, siden de egentlig skulle ha stått der for flere måneder siden. Da er det lett å komme på etterskudd, særlig hvis man ser bilder av festlighetene på Facebook.

Man vil jo ikke være den som ikke følger med, så derfor er det bedre å levere denne konvolutten dagen etter enn ikke å levere i det hele tatt. Men hva gjør man hvis ingen lukker opp? Legger man komfolutten med pengene i postkassen? Eller foregår alt på Vipps nå?

Sett at man har skrevet et kort, funnet noen gode, gamle kontanter og lagt alt oppi en konvolutt, og så kjørt hele veien med fossil-bilen for å overrekke gaven – da går man ikke over til Vipps på stående fot. Da blir det postkassen.

Men hvis det bor noen smarte tyver i området, noen som følger med på hvem som står komf, er det bare å sjekke aktuelle postkasser jevnlig over noen dager. Ingen vil savne pengene. Ingen som ikke får presang, vet at det faktisk var en på vei. Og ingen som ikke får takkekort, vil spørre etter et.

Komf-familien vil snakke om de kjipe vennene som ikke ga noe, og at det vil bli husket neste år når det er den andre familien som skal ha komf. De som faktisk ga noe, og som leverte i postkassen som ble utsatt for tyveri, vil snakke om den utakknemlige snåttungen som ikke sendte over et skarve takkekort engang. Noen glemmer aldri sånne ting.

Og ennå har vi ikke kommet til hvor mye det er riktig å gi.