Korona-irritasjon

Drøset: Hvordan skal man oppføre seg for ikke å irritere noen i disse tider?

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Husk å ikke hamstre, men husk samtidig å vaske alt du eier med antibac. Foto: Kristian Jacobsen

Ki9

Sånn omtrent over natten fikk vi helt nye sosiale normer. Plutselig går vi i rekke når vi passerer andre på fortauet, og hvis de ikke gjør det samme, mumler vi noe om en meter og hvor vanskelig kan det være? På butikken har de til og med tegnet opp streker som viser hvordan man skal stå i kø, og de har hengt opp nyttige lapper som forklarer hva som er godkjent oppførsel og hva som ikke er det.

Men så er det tydeligvis ikke så lett som man skulle tro å manøvrere i denne nye virkeligheten, i hvert fall om man har som mål å irritere færrest mulig.

Før var det et tegn på god økonomisk sans om man planla middager en uke i forveien og storhandlet alt. Nå er den typen oppførsel forbundet med hamstring, noe som umiddelbart plasserer deg i pariakasten. Hvis du vil unngå å bli smugfotografert og hengt ut til spott og spe på sosiale medier, må du for alt i verden ikke ha haug på handlevogna, spesielt ikke av dopapir.

Men samtidig bør du ikke gå så ofte i butikken. Det er nemlig store sjanser for å smitte eller bli smittet hvis du holder i en handlekurv, tar på flere epler for å finne de fineste, går for nær de som alltid står og sperrer alle passasjer med handlevognen eller slår av en prat med noen du kjenner. Så det må du unngå.

Når du kommer hjem, er det fram med spriten. Tenk hvor mange som potensielt kan ha tatt på absolutt alt du har med deg hjem fra butikken. Så må du prøve å huske om du tok på mobiltelefonen mens du var i butikken, for i så fall må den også desinfiseres, sammen med lommeboka og veska og selvsagt alle varene og handleposene, som du selvfølgelig ikke var dum nok til å sette på kjøkkenbenken.

Du må også sørge for at du er forutseende nok til å gå tur der hvor ingen andre går tur, og helst ikke jogge, for det er visst mer irriterende enn å gå. Du må for alt i verden ikke legge turen innom hytta, selv om den er i sykkelavstand fra hjemmet, for da er du plutselig en del av den arrogante nikkersadelen. Men du må heller ikke påpeke at folk ikke skal dra på hytta, for da er du en ufordragelig moralist og regelrytter.

Så lykke til med å ikke irritere hverandre, og si gjerne fra hvis det er noen som får det til.