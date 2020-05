Ørene

Drøs: Du skal høre mye før ørene faller av.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

H9

Hun måtte medgi det. Under koronaen hadde hjemmekontor og sterkt reduserte sosiale aktiviteter gjort at garderobevalget som regel hadde endt med behagelig innebukse eller vanntett utebukse fremfor pentøy med strykebrett. Men hun følte jo det ikke hadde sklidd helt ut. På en måte. Hun hadde jo sminket seg. To ganger. Nei, tre. Og rukket et frisørbesøk, selv om ingen av de havrenakkene hun jobbet med hadde sett på videomøtene at håret hadde blitt 20 cm kortere, og grombré-perioden var over.

Men hun var fortsatt herre over dette. Ting gikk som normalt, tenkte hun, og kastet et blikk bort i speilet da hun passerte.

Hun hadde regnbuefargede ører på. En hårbøyle med regnbuefargede ører jentungen hadde pyntet henne med. Hun hadde hatt flere ærend den dagen. Ingen hadde så mye som løftet et øyebryn over antrekket. Det sa mye om situasjonen.

Det minnet henne om da en kollega sa, lett henslengt: «Travel morgen?». Det viste seg at hun bare hadde rukket å sminke ett øye før morgenbarndistraksjonskaos inntraff.

Hun hadde gått på bussen i kledelige blå svensketøffelskotrekk fra levering i barnehage. I butikken i det hun trodde var kosebukse, men som viste seg å være pysjamas, men sånn er jo ikke alltid lett å se.

Men nå spolte hun litt gjennom dagen. Hun hadde i sin uvitenhet trodd at de så på henne denne dagen fordi hun var så fin på håret. Så var det fordi hun var fin på håret OG fordi hun hadde regnbuefargede ører på seg. Hun sendte en liten kontrollmelding til kjenningen hun hadde truffet ute på trappen noen timer tidligere. "Så du at jeg hadde ører på meg i dag, og så sa du ingenting?" "Jeg trodde det var en slags fæssjånsteitment, du er jo ikke redd for å hive deg på nye ting", kom svaret.

Så da visste hun det. Det var bare å kjøre på med hodeplagg og aparte påkledning. Ingen kom til å lee et øyelokk.

Hun tok en siste test. Sendte en øre-selfie til bestisen. Fikk til svar "det kledde du". Så da var det avgjort. Alt var lov.

I morgen skulle hun teste enhjørninghorn.