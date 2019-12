Bumerangen

Drøset: Noen ting går i sirkel. Noen ganger i utakt. Sko, for eksempel.

Publisert: Nå nettopp



I høst hadde arvingen trengt nye innesko til gymmen, etter at sommerens solstråler for alvor hadde sendt skostørrelsene faretruende oppover på skalaen. Hun hadde kjøpt et par skinnende hvite, kule joggesko. Hun kunne tenkt seg dem selv, hadde det ikke vært for at hun ikke hadde vært nær en gymsal på årevis. Det gikk to uker. Så kom arvingen hjem med åpen sekk, og slunken gymbag. Og én sko. En to-tregangsbrukt, skinnende hvit venstresko. Ingen høyresko. Han unnskyldte seg med at det regnet ute, så han hadde løpt hjem, og ikke merket at sekken hang åpen.

Mor tok affære. Hun tok på regntøy, trampet ut i høstmørket med lommelykt, og gikk opp løypa. Uten hell. Hun la ut bilder på nabolagsgruppene. På klassesiden. Spurte de hun traff. Det var da utgjort. Det sto jo til og med navnelapp i skoen, etter erfaring med at alt forsvinner, men ofte dukker opp igjen.

Hun hadde lett alle veier. Kjeftet. Vært innom glemmekassen på skolen jevnlig. Der lå overtrekksbukser, badebukser, 74 refleksvester med reklame, en bamse, nok regntøy til en hver rotbløyte, og ikke minst enslige sokker, hansker og luer til å bygge et Eiffeltårn, samt to slitne støvler - men ingen sko. Ingen. Ukene gikk. Skoen sto som en vond påminnelse om en mislykket leteaksjon. Barnet gikk med krum nakke forbi denne skammens hvite symbol. Hun fikk vondt av ham. Så, en vakker novemberdag, etter intern rådslåing kastet hun skoen. Og kjøpte brukte innesko på finn til poden.

Men så. Nest siste skoledag. Da sto skoen der igjen. I gangen. Den skoen som hun kunne sverge på hun egenhendig hadde kastet. Spøkte det? Den var som ny. Luktet verken druknet eller halvmuggent. Den var skinnende hvit som den dagen hun hadde kastet den. Men så tittet hun nærmere på den. Det var en høyresko. Den som sist hadde blitt observert i september.

Svaret var at den "plutselig helt magisk nesten", hadde dukket opp på plassen hans på skolen. Hun sukket. Arvingen forsøkte å trøste. "Det er like greit den forsvant. For den hadde ikke passet nå uansett, jeg har vokst ut av den."