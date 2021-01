Gullestad

DRØSET: Gullestad var på radioen igjen. Han og Kopperud.

Foto: Torstein Bøe

Z Drøset

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Nå er Gullestad på radioen igjen.

Niåringen kjempa med ein motvillig sokk. Det var morgon på badet. Radioen stod på. Dei måtte snart koma seg ned om fjerdeklassingen ikkje skulle koma for seint på skulen.

– Gullestad?

– Ja, Gullestad.

Koronaen hadde så mangfaldige konsekvensar. Etter snart eitt år der hovudrådet var å halda seg heime med kohorten, hadde det blitt ein stadig kamp for å finna noko felles å sjå på TV. Noko som ikkje var så barnsleg at foreldra ville forgå eller bli rasande. Noko som ikkje var så avansert at ein gutunge på ni begynte å flakka med blikket, så uinteressant at ei jente på 14 ikkje fann fram ipaden.

«Mesternes mester» var bankers. Men det var langt mellom kvar sesong. Dermed hadde dei dukka inn i NRKs arkiv. Og der hadde dei funne «Side om side». Sesong etter sesong etter sesong med «Side om side». Både store og små elska «Side om side».

Såpass at niåringen nå altså trudde at Gullestad var på radioen.

– Nå er det Kopperud, sa niåringen.

Faren lytta. Niåringen hadde rett. Det var noko kopperudsk over stemma som messa i veg på P2. Austlandsk. Litt betrevitande. Litt ovanfrå og ned.

Så tok ei tydeleg rogalandsk stemme over.

– Nå er det Gullestad igjen, sa gutungen. Begge sokkane var endeleg på.

Ja, det høyrdest faktisk litt ut som Gullestad. Men Gullestad snakka om koronatiltak. Og Gullestad på radioen var ikkje Hans Morten Hansen.

– Det er ikkje Gullestad. Det er Bent Høie.

– Bent Høie? Kven er det?

– Helseministeren. Han som styrer over koronaen.

Niåringen såg uimponert ut.

Kopperud tok ordet igjen. Nei, det var ikkje Jon Almaas. Det var programleiaren igjen. Doserande. Litt snurt. Belærande. Som om han allereie hadde svara på alt han spurde om.

– Det er ikkje «Side om side». Det er «Politisk kvarter».

– «Politisk kvarter»? Kva er det?

– NRK. P2.

Niåringen såg dumt på han. Faren visste ikkje heilt korleis han skulle forklara:

– Det er radioen.

– Det er Gullestad.