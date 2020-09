FHI og de

Hva har Folkehelseinstituttet med taco, inkontinens og Ryfast å gjøre? Si det.

Foto: Vidar Ruud

Jøsus

Her forleden fikk jeg tilsendt en ny undersøkelse fra Folkehelseinstituttet. Eller Folkhelschtuttet, som helseministeren kaller det.

Selv sier jeg FHI, enkelt og greit.

Jaffall. Dette var 13. gangen jeg svarte på spørsmål fra FHI siden disse koronatidene startet i mars.

Vanligvis har de fleste spørsmålene naturligvis dreid seg om omfang av nysing i det siste, sår hals og andre mistenkelige koronating. Lette spørsmål. Har du hatt sår hals de siste to ukene? Nei.

Men nå dukket det opp et par nye spørsmål som fikk meg til å tenke. For eksempel dette: «Hvor ofte, de siste to ukene, har du følt at du ikke kunne kontrollere viktige ting i livet ditt?» De fem svaralternativene varierte fra «aldri» til «svært ofte».

Spør FHI om inkontinens her? Da ville jeg svart «aldri», uansett hvor mange uhell det hadde vært de siste to ukene.

Hva er «viktige ting i livet»? Kånå er en viktig ting, tross alt. Hvor ofte de siste ukene har jeg følt at jeg ikke kunne kontrollere henne? «Svært ofte», ville svaret vært. «Alltid», hvis det var et alternativ.

Mais på taco er også viktig. En gang glemte jeg maisen og kom ikke på det før dagen etter. I ett døgn var det noe som skurret. Etter det har jeg aldri glemt mais, så på dette feltet føler jeg en fantastisk ro og kontroll.

Et annet spørsmål var dette: «Hvor ofte, de siste to ukene, har du følt at ting har gått din vei?»

Igjen – et spørsmål som vil bli tolket subjektivt. Hva menes med «ting» her? Noen vil mene at spørsmålet har mest med sex å gjøre, andre vil tenke bridge.

Mye har ikke gått min vei i det siste. For eksempel været, Sommerkroppen 2021 (SK21), den stadige utviklingen mot jul og at taklampen på badet igjen har tatt kvelden. Heller ikke kampen mot Ryfast har båret frukter den siste tiden.

Svaret mitt måtte derfor bli «sjelden».

Men hovedpoenget: Noe som virkelig burde bekymre oss i dette landet, er hva FHI kan bruke disse opplysningene til. Vi vet at FHI-sjefen er søsteren til Nato-sjefen. Nettopp.