Je må ha korpsmosikk

DRØSET: Je e så leie meg for det atte der ikke ser ud til å ble korpsmosikk på sottende mai, for det atte denne coronensygen gjørr atte de så spille i mosikkorps ikke får øft seg.

arild i.

Nå e det sånn, atte je kan forstå de så spørr hvaffor disse korpsmosikantene ska øve så masse, når de alligevel bare spille de samme sangene omigjen hvert bidige år, men alligevel syns je nå det, atte vi må hjelpe de alt det vi kan.

Derfor va det sånn, atte her en dag så von Winckelhumpen va innom i døren efter at an hadde vert nede ved Stokkenvannet, det lille, å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren, så kom vi på det, atte vi kan lave små nabolagskorps, med mosikanter så kan stå i hver sin have, å spille for eksempel «Se Norges blomsterdal», eller «Norge i rødt, hvitt å blått» sammen.

Nå e det jo sånn atte akkorat von Winckelhumpen ikke akkorat e den mest mosikalske je vet om, men han konne kanskje fått vert med på kastanjetter, jaffal, å efterhvert så tror je nok i det minste atte det konne gitt an en gode mestringsfølelse, selv om atte det ikke e alle gitt å holde takten på «Rygjafylkets fjell å dybe fjord» sånn på direkten, for å si det sånn.

Je kjenne jo litt på det, atte det atte mosikkorpsene komme å spille i gadene, det e jo noe av det festligste med våren. Det e da vi skjønne hjemme hos osser, jaffal, atte nå e det virkelig på tide å sedde seg onder hengebjerken udi haven med en liden jinn, å kontemplere over atte vi har overleft enda en vinter, mens pibb-pibbene gjørr det de må i bosker å trer.

Nå kan jo akkorat det ver en liden udfordring udpå morgenkvisten, for da kan der jo ver et voldsomt rabalder med disse småfuglene, å da e det je tenke det, atte det må ver det perfekte tidsponktet for å øve seg litt på sottendemaisangene, for så overdøve vi våre bevingede venner akkorat da.

Det e jo klart, atte for von Winckelhumpen så bare ska øve seg på kastanjetter, så kan det jo ver atte an ikke greie å overdøve alle pibb-pibbene på én gang, men øvelse gjør mester, så det hete.